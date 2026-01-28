Американский аналитический центр стратегических и международных исследований (CSIS) обнародовал новую оценку потерь военнослужащих в войне между Украиной и Россией. Согласно докладу, обе стороны понесли значительные человеческие потери в течение конфликта, продолжающегося с февраля 2022 года.

Аналитики CSIS подсчитали, что общие потери российских войск могут достигать 1,2 миллиона человек, среди которых около 325 тысяч погибших. В то же время, потери украинских сил оцениваются в диапазоне от 500 до 600 тысяч человек, с погибшими от 100 до 140 тысяч. Эксперты отмечают, что такое количество жертв делает конфликт чрезвычайно масштабным и уникальным в современной истории: после Второй мировой войны ни одно большое государство не понесло подобных потерь в военных операциях.

CSIS также отмечает, что российская стратегия ведения войны основывается на истощении противника путем больших потерь в собственных рядах. Идея состоит в надежде, что численное истощение украинской армии и населения в конечном итоге приведет к ослаблению обороноспособности страны. При этом аналитики подчеркивают, что такой подход оборачивается очень высокой ценой для самой России.

Обновленные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины подтверждают масштабные потери противника. По состоянию на утро среды, 28 января 2026 года, численность погибших и раненых российских оккупантов оценивается примерно в 1 236 570 человек. Эти цифры демонстрируют масштаб человеческих потерь и серьезное влияние войны на демографическую и военную стабильность обеих стран.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Соединенных Штатах снова заговорили о возможности передачи Украине ракет Tomahawk. Предварительные обсуждения этой темы проходили уже давно, но по неизвестным причинам процесс приостановили временно. Сейчас это оружие может стать стратегическим аргументом Дональда Трампа для давления на Владимира Путина и стимулирования к мирному урегулированию конфликта.