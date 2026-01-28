Цинізм Путіна остаточно вивів із себе Трампа: яке кардинальне рішення готують у США

У Сполучених Штатах знову заговорили про можливість передачі Україні ракет Tomahawk. Попередні обговорення цієї теми відбувалися вже давно, але з невідомих причин процес тимчасово призупинили. Нині ж ця зброя може стати стратегічним аргументом Дональда Трампа для тиску на Володимира Путіна та стимулювання до мирного врегулювання конфлікту.

Фото: з відкритих джерел

Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко зазначив, що активізація позиції США — позитивний сигнал для України. Він підкреслив важливість того, щоб американська політика залишалася зосередженою на необхідності надання Києву сучасних систем озброєння та підтримки у протистоянні агресору.

За словами Мусієнка, непередбачуваність і певна нестабільність у діях Дональда Трампа змушує Кремль серйозно замислитися про наслідки для Росії. Такий підхід США сприймається як активна дипломатія з метою швидшого завершення війни, що, без сумніву, тривожить російське керівництво.

Попри тиск з боку американської адміністрації, який акцентує на готовності України до мирних переговорів, Володимир Зеленський провів успішну зустріч із Трампом у Давосі. Відповідно до повідомлень, під час цієї зустрічі, ймовірно, були узгоджені постачання додаткових ракет протиповітряної оборони.

Крім того, у США тривають дискусії щодо масштабного плану відновлення України на суму 800 мільярдів доларів. Обговорюється і перспектива економічних відносин Росії, зокрема можливі переговори з Кирилом Дмитрієвим щодо відновлення співпраці у разі зупинки війни проти України. Водночас питання про Tomahawk слугує важелем тиску на Кремль, адже російське керівництво усвідомлює, що удари такими ракетами матимуть серйозний фінансовий та стратегічний ефект, особливо на доходи від продажу нафти та газу.

Мусієнко підкреслив, що активізація обговорень у США не випадкова: це сигнали напередодні нового раунду перемовин, які мають змусити Кремль реально оцінити ситуацію та наблизитися до завершення конфлікту.

