Під час візиту до Пекіна прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Китай та його президент Сі Цзіньпін володіють реальними важелями впливу, які можуть сприяти припиненню війни Росії проти України. За словами фінського лідера, Пекін здатен вплинути на рішення Кремля, зокрема через обмеження співпраці з Москвою, що створює нові можливості для мирного врегулювання конфлікту.

Фото: з відкритих джерел

Орпо зробив цю заяву під час спілкування з журналістами у вівторок, підтвердивши зацікавленість Фінляндії у використанні дипломатичних каналів для пошуку шляхів деескалації. Він підкреслив, що роль Китаю в сучасній геополітиці є значною, і Пекін може стати каталізатором для зменшення напруженості та пошуку компромісів між сторонами конфлікту.

Раніше того ж дня президент КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з Орпо наголосив на важливості підтримки міжнародної системи, заснованої на принципах ООН, а також на формуванні багатополярного світу. За словами китайського лідера, активне залучення Китаю та Фінляндії до глобальної політики має сприяти економічній інтеграції та стабільності у міжнародних відносинах.

Крім того, у Китаї тривають внутрішні чистки серед військового керівництва. Лідер країни ініціював розслідування щодо свого найвпливовішого генерала, продовжуючи боротьбу з корупцією та нелояльністю. Під розслідування потрапили два високопоставлені генерали, серед яких генерал Чжан Юся — один із заступників голови Центральної військової комісії та фактичний командувач армії Китаю. Ці кроки демонструють прагнення Пекіна до централізації контролю над військовою та політичною сферою, що також може впливати на зовнішню політику країни, включно з позицією щодо Росії та України.

Портал "Коментарі" вже писав, що перший етап тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією, який відбувся в Абу-Дабі, завершився без відчутного прориву. Після зустрічі знову заговорили про терміни, зазначені Дональдом Трампом, та про реальні шанси досягти компромісу.