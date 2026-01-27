В ходе визита в Пекин премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Китай и его президент Си Цзиньпин обладают реальными рычагами влияния, которые могут способствовать прекращению войны России против Украины. По словам финского лидера, Пекин способен повлиять на решение Кремля, в частности, из-за ограничения сотрудничества с Москвой, что создает новые возможности для мирного урегулирования конфликта.

Фото: из открытых источников

Орпо сделал это заявление во время общения с журналистами во вторник, подтвердив интерес Финляндии в использовании дипломатических каналов для поиска путей деэскалации. Он подчеркнул, что роль Китая в современной геополитике значительна, и Пекин может стать катализатором для уменьшения напряженности и поиска компромиссов между сторонами конфликта.

Ранее в тот же день президент КНР Си Цзиньпин во время встречи с Орпо отметил важность поддержки международной системы, основанной на принципах ООН, а также формировании многополярного мира. По словам китайского лидера, активное вовлечение Китая и Финляндии в глобальную политику должно способствовать экономической интеграции и стабильности в международных отношениях.

Кроме того, в Китае продолжаются внутренние чистки среди военного руководства. Лидер страны инициировал расследование своего влиятельного генерала, продолжая борьбу с коррупцией и нелояльностью. Под расследование попали два высокопоставленных генерала, среди которых генерал Чжан Юся — один из заместителей председателя Центральной военной комиссии и фактический командующий армией Китая. Эти шаги демонстрируют стремление Пекина к централизации контроля над военной и политической сферой, что также может влиять на внешнюю политику страны, включая позицию России и Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что состоявшийся в Абу-Даби первый этап трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией завершился без ощутимого прорыва. После встречи снова заговорили о сроках, указанных Дональдом Трампом, и о реальных шансах достичь компромисса.