Не картинка для Трампа чи Путіна: озвучено важливу заяву про перемовини в Абу-Дабі

Перший етап тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією, який відбувся в Абу-Дабі, завершився без відчутного прориву. Після зустрічі знову заговорили про терміни, зазначені Дональдом Трампом, та про реальні шанси досягти компромісу. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що головна відмінність нинішніх перемовин — підхід до їх проведення. За його словами, процес виглядає значно серйозніше, а ключові суперечності виявилися відразу, тому швидких результатів чекати не варто.

Фото: з відкритих джерел

Цей раунд вирізнявся насамперед робочим форматом. На відміну від попередніх зустрічей, які більше слугували іміджевими заявами, цього разу сторони приїхали обговорювати військово-політичні аспекти та реальні кроки.

"Це не імітація, як у Стамбулі, а серйозний процес", — підкреслив Фесенко.

Серйозність переговорів, на думку експерта, відображає склад делегацій: присутність військових радників та високопоставлених керівників з усіх трьох країн. Він додав, що перші раунди рідко дають конкретний результат. Зазвичай вони потрібні, щоб сторони звірили позиції, перевірили тактику та визначили межі можливих домовленостей.

Політолог назвав цей етап "перевіркою боєм", яка формує правила гри на майбутнє. Справжня робота над рішеннями почнеться на наступних раундах, коли сторони або зосередяться на темах для поетапних домовленостей, або зіштовхнуться з найбільш проблемними питаннями.

Головною перепоною наразі залишився Донбас. Росія наполягає на односторонньому виведенні українських військ, тоді як США намагаються знайти компромісні варіанти. Україна готова до поступок, але лише за умови взаємності.

"Для Києва важливо, щоб компроміси були реальними, а не декоративними", — пояснив Фесенко.

Експерт зауважив, що якщо переговори надалі залишатимуться зосередженими лише на Донбасі, прогрес буде обмеженим. Перспективи можуть з’явитися, коли сторони почнуть обговорювати теми, де можливі поетапні домовленості, зокрема припинення вогню, а більш чутливі питання залишать на пізніші зустрічі.

