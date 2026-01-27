Не картинка для Трампа или Путина: озвучено важное заявление о переговорах в Абу-Даби

Состоявшийся в Абу-Даби первый этап трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией завершился без ощутимого прорыва. После встречи снова заговорили о сроках, указанных Дональдом Трампом, и о реальных шансах достичь компромисса. Политолог Владимир Фесенко отметил, что главное отличие нынешних переговоров – подход к их проведению. По его словам, процесс выглядит гораздо серьезнее, а ключевые противоречия оказались сразу, поэтому скорых результатов ждать не стоит.

Фото: из открытых источников

Этот раунд отличался прежде всего рабочим форматом. В отличие от предыдущих встреч, больше служивших имиджевыми заявлениями, на этот раз стороны приехали обсуждать военно-политические аспекты и реальные шаги.

"Это не имитация, как в Стамбуле, а серьезный процесс", — подчеркнул Фесенко.

Серьезность переговоров, по мнению эксперта, отражает состав делегаций: присутствие военных советников и высокопоставленных руководителей из трех стран. Он добавил, что первые раунды редко дают конкретный результат. Обычно они необходимы, чтобы стороны сверили позиции, проверили тактику и определили пределы возможных договоренностей.

Политолог назвал этот этап "проверкой боем", формирующей правила игры на будущее. Настоящая работа над решениями начнется на следующих раундах, когда стороны либо сосредоточатся на темах поэтапных договоренностей, либо столкнутся с наиболее проблемными вопросами.

Главной преградой остался Донбасс. Россия настаивает на одностороннем выводе украинских войск, в то время как США пытаются найти компромиссные варианты. Украина готова к уступкам, но только при условии взаимности.

"Для Киева важно, чтобы компромиссы были реальными, а не декоративными", — объяснил Фесенко.

Эксперт отметил, что если переговоры в дальнейшем будут оставаться сосредоточенными только на Донбассе, прогресс будет ограничен. Перспективы могут появиться, когда стороны начнут обсуждать темы, где возможны поэтапные договоренности, в частности, прекращение огня, а более чувствительные вопросы оставят на более поздние встречи.

