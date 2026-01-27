logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Не картинка для Трампа или Путина: озвучено важное заявление о переговорах в Абу-Даби
commentss НОВОСТИ Все новости

Не картинка для Трампа или Путина: озвучено важное заявление о переговорах в Абу-Даби

По словам политолога Владимира Фесенко, процесс сейчас более обстоятельный, но мгновенных решений не будет

27 января 2026, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Состоявшийся в Абу-Даби первый этап трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией завершился без ощутимого прорыва. После встречи снова заговорили о сроках, указанных Дональдом Трампом, и о реальных шансах достичь компромисса. Политолог Владимир Фесенко отметил, что главное отличие нынешних переговоров – подход к их проведению. По его словам, процесс выглядит гораздо серьезнее, а ключевые противоречия оказались сразу, поэтому скорых результатов ждать не стоит.

Не картинка для Трампа или Путина: озвучено важное заявление о переговорах в Абу-Даби

Фото: из открытых источников

Этот раунд отличался прежде всего рабочим форматом. В отличие от предыдущих встреч, больше служивших имиджевыми заявлениями, на этот раз стороны приехали обсуждать военно-политические аспекты и реальные шаги.

"Это не имитация, как в Стамбуле, а серьезный процесс", — подчеркнул Фесенко.

Серьезность переговоров, по мнению эксперта, отражает состав делегаций: присутствие военных советников и высокопоставленных руководителей из трех стран. Он добавил, что первые раунды редко дают конкретный результат. Обычно они необходимы, чтобы стороны сверили позиции, проверили тактику и определили пределы возможных договоренностей.

Политолог назвал этот этап "проверкой боем", формирующей правила игры на будущее. Настоящая работа над решениями начнется на следующих раундах, когда стороны либо сосредоточатся на темах поэтапных договоренностей, либо столкнутся с наиболее проблемными вопросами.

Главной преградой остался Донбасс. Россия настаивает на одностороннем выводе украинских войск, в то время как США пытаются найти компромиссные варианты. Украина готова к уступкам, но только при условии взаимности.

"Для Киева важно, чтобы компромиссы были реальными, а не декоративными", — объяснил Фесенко.

Эксперт отметил, что если переговоры в дальнейшем будут оставаться сосредоточенными только на Донбассе, прогресс будет ограничен. Перспективы могут появиться, когда стороны начнут обсуждать темы, где возможны поэтапные договоренности, в частности, прекращение огня, а более чувствительные вопросы оставят на более поздние встречи.

Как уже писали "Комментарии", уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с инициативой открытия отдельного пункта пропуска на границе с Украиной, аргументируя это необходимостью воссоединения семей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/geopolitics/mirni-peregovori-rosiyeyu-chomu-abu-dabi-ne-daye-shvidkogo-rezultatu_n2997161
Теги:

Новости

Все новости