В Соединенных Штатах снова заговорили о возможности передачи Украине ракет Tomahawk. Предварительные обсуждения этой темы проходили уже давно, но по неизвестным причинам процесс приостановили временно. Сейчас это оружие может стать стратегическим аргументом Дональда Трампа для давления на Владимира Путина и стимулирования к мирному урегулированию конфликта.

Фото: из открытых источников

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко отметил, что активизация позиции США является положительным сигналом для Украины. Он подчеркнул важность того, чтобы американская политика оставалась сосредоточенной на необходимости предоставления Киеву современных систем вооружения и поддержки в противостоянии агрессору.

По словам Мусиенко, непредсказуемость и определенная нестабильность в действиях Дональда Трампа вынуждает Кремль серьезно задуматься о последствиях для России. Такой подход США воспринимается как активная дипломатия с целью скорейшего завершения войны, что, несомненно, тревожит российское руководство.

Несмотря на давление со стороны американской администрации, акцентирующее на готовности Украины к мирным переговорам, Владимир Зеленский провел успешную встречу с Трампом в Давосе. Согласно сообщениям, во время этой встречи, вероятно, были согласованы поставки дополнительных ракет противовоздушной обороны.

Кроме того, в США продолжаются дискуссии по масштабному плану восстановления Украины на сумму 800 миллиардов долларов. Обсуждается и перспектива экономических отношений России, в том числе возможные переговоры с Кириллом Дмитриевым по возобновлению сотрудничества в случае остановки войны против Украины. В то же время, вопрос о Tomahawk служит рычагом давления на Кремль, ведь российское руководство осознает, что удары такими ракетами будут иметь серьезный финансовый и стратегический эффект, особенно на доходы от продажи нефти и газа.

Мусиенко подчеркнул, что активизация обсуждений в США не случайна: это сигналы в преддверии нового раунда переговоров, которые должны заставить Кремль реально оценить ситуацию и приблизиться к завершению конфликта.

Как уже писали "Комментарии", во время визита в Пекин премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Китай и его президент Си Цзиньпин обладают реальными рычагами влияния, которые могут способствовать прекращению войны России против Украины. По словам финского лидера, Пекин способен повлиять на решение Кремля, в частности, из-за ограничения сотрудничества с Москвой, что создает новые возможности для мирного урегулирования конфликта.