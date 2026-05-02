Такого не було з 2009 року: у США розповіли до чого призвели удари України по паливному серцю РФ

Серія ударів України по нафтовій інфраструктурі Росії призвела до різкого падіння переробки сировини – показники опустилися до найнижчого рівня з 2009 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни із посиланням на дані, опубліковані Bloomberg.

Вибухи у Туапсе. Фото: із відкритих джерел

За інформацією аналітичної компанії OilX, середньодобове завантаження російських нафтопереробних заводів скоротилося до 4,69 млн. барелів — це антирекорд за останні півтора десятиліття. Американські експерти пов'язують падіння безпосередньо з масштабною кампанією ударів, яку українські сили активізували у березні–квітні 2026 року.

Під вогнем опинилися ключові об'єкти Краснодарського краю, Пермського краю та Оренбурзької області. Особлива увага була зосереджена на Туапсинському нафтопереробному заводі, який за місяць зазнав атак як мінімум чотири рази. За даними українських військових, попередні удари знищили щонайменше 24 резервуари, пошкодили ще кілька і фактично зупинили роботу підприємства.

Супутникові знімки підтверджують масштаб руйнувань – на території заводу фіксувалися пожежі, які не вдавалося загасити кілька днів. Російська влада також визнала спалах в районі порту Туапсе після чергової атаки дронів.

Крім того, удари припали по Пермському НПЗ, де було пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти, і по підприємству "Орскнафтооргсинтез", де також спалахнула пожежа.

Аналітики відзначають, що системні атаки по енергетичній інфраструктурі починають чинити стратегічний тиск на російську економіку, підриваючи її здатність забезпечувати стабільне виробництво палива.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після чергової атаки на нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю його виробничі можливості помітно знизилися. Про це заявила прес-секретар Сил безпілотних систем ЗСУ Ольга Мельошина в ефірі телемарафону.



