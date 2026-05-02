Такого не было с 2009 года: в США рассказали к чему привели удары Украины по топливному сердцу РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого не было с 2009 года: в США рассказали к чему привели удары Украины по топливному сердцу РФ

Дроны бьют по заводам один за другим: Россия теряет мощности быстрее, чем успевает их восстанавливать

2 мая 2026, 09:28
Кравцев Сергей

Серия ударов Украины по нефтяной инфраструктуре России привела к резкому падению переработки сырья – показатели опустились до самого низкого уровня с 2009 года. Об этом говорится в отчете Института изучения войны со ссылкой на данные, опубликованные Bloomberg.

Взрывы в Туапсе. Фото: из открытых источников

По информации аналитической компании OilX, среднесуточная загрузка российских нефтеперерабатывающих заводов сократилась до 4,69 млн баррелей – это антирекорд за последние полтора десятилетия. Американские эксперты связывают падение напрямую с масштабной кампанией ударов, которую украинские силы активизировали в марте–апреле 2026 года.

Под огнем оказались ключевые объекты в Краснодарский край, Пермский край и Оренбургская область. Особое внимание было сосредоточено на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе, который за месяц подвергся атакам как минимум четыре раза. По данным украинских военных, предыдущие удары уничтожили не менее 24 резервуаров, повредили еще несколько и фактически остановили работу предприятия.

Спутниковые снимки подтверждают масштаб разрушений – на территории завода фиксировались пожары, которые не удавалось потушить в течение нескольких дней. Российские власти также признали возгорание в районе порта Туапсе после очередной атаки дронов.

Кроме того, удары пришлись по Пермскому НПЗ, где была повреждена ключевая установка первичной переработки нефти, и по предприятию "Орскнефтеоргсинтез", где также вспыхнул пожар.

Аналитики отмечают, что системные атаки по энергетической инфраструктуре начинают оказывать стратегическое давление на российскую экономику, подрывая ее способность обеспечивать стабильное производство топлива.

Читайте также на портале "Комментарии" — после очередной атаки на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края его производственные возможности заметно снизились. Об этом заявила пресс-секретарь Сил беспилотных систем ВСУ Ольга Мельошина в эфире телемарафона.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-1-2026/
