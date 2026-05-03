Такого не було вже два роки: у США розповіли про реальну ситуацію на фронті

Згідно з аналізом Інституту вивчення війни (ISW), ситуація на фронті в Україні демонструє нову динаміку. У квітні 2026 року російські війська не лише не просунулися вперед, а й втратили контроль над частиною територій.

Наступ РФ захлинувся. Фото з відкритих джерел

За оцінками аналітиків ISW, армія РФ зазнала чистої втрати близько 116 квадратних кілометрів. Це сталося вперше з 2024 року і відбувається на тлі поступового зниження темпів наступу, яке спостерігається ще з кінця 2025 року.

Фахівці Інституту вивчення війни пояснюють зміну ситуації комплексом факторів. Зокрема, значно ускладнили дії російських військ українські контратаки та удари по логістичних вузлах, складах і штабах. Крім того, проблеми зі зв’язком стали критичними. Обмеження використання Starlink на окупованих територіях і контроль над месенджером Telegram з боку Кремля підірвали координацію між підрозділами.

У звіті також зазначається, що Росія дедалі частіше застосовує тактику "інфільтрації". Йдеться про проникнення невеликих груп у сіру зону без встановлення повного контролю. Водночас такі дії російська пропаганда часто подає як “захоплення територій”.

Порівняльні дані ISW свідчать про суттєве уповільнення наступу Росії. За останні шість місяців російські війська захопили близько 1 443 квадратних кілометрів, тоді як за аналогічний період роком раніше армії РФ вдалося окупувати понад 2 300. Середня швидкість просування у 2026 році впала до 2,9 квадратного кілометра на добу проти майже 10 у 2025 році.

У підсумку аналіз Інституту вивчення війни вказує, що зміна характеру бойових дій і накопичені проблеми в армії РФ дедалі більше впливають на її здатність вести масштабний наступ у війні проти України.

