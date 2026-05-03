Такого не было уже два года: в США рассказали о реальной ситуации на фронте

Согласно анализу Института изучения войны (ISW) ситуация на фронте в Украине демонстрирует новую динамику. В апреле 2026 года российские войска не только не продвинулись вперед, но и лишились контроля над частью территорий.

Наступление РФ захлебнулось. Фото из открытых источников

По оценкам аналитиков ISW, армия РФ понесла чистую утрату около 116 квадратных километров. Это произошло впервые с 2024 года и происходит на фоне постепенного понижения темпов наступления, которое наблюдается еще с конца 2025 года.

Специалисты Института изучения войны объясняют изменение ситуации комплексом факторов. В частности, значительно усложнили действия российских войск украинские контратаки и удары по логистическим узлам, складам и штабам. Кроме того, проблемы со связью стали критическими. Ограничение использования Starlink на оккупированных территориях и контроль над мессенджером Telegram со стороны Кремля подорвали координацию между подразделениями.

В отчете также отмечается, что Россия все чаще применяет тактику "инфильтрации". Речь идет о проникновении небольших групп в серую зону без установления полного контроля. В то же время, такие действия российская пропаганда часто представляет как "захват территорий".

Сравнительные данные ISW свидетельствуют о существенном замедлении наступления России. За последние шесть месяцев российские войска захватили около 1443 квадратных километров, тогда как за аналогичный период годом ранее армии РФ удалось оккупировать более 2300. Средняя скорость продвижения в 2026 году упала до 2,9 квадратного километра в сутки против почти 10 в 2025 году.

В итоге анализ Института изучения войны указывает, что изменение характера боевых действий и накопившиеся проблемы в армии РФ все больше влияют на ее способность вести масштабное наступление в войне против Украины.

