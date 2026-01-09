Такого кроку Путіна можуть не зрозуміти: чиє посольство пошкодили росіяни під час удару по Києву

Під час масованої повітряної атаки на Київ у ніч проти 9 січня російський ударний дрон пошкодив будівлю посольства Катару. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своїх соціальних мережах, наголосивши на міжнародному резонансі події.

Катар. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, внаслідок атаки постраждали не лише громадянська інфраструктура та енергетичні об'єкти столиці, а й дипломатичне представництво країни, яка відіграє важливу роль у гуманітарному посередництві між Україною та Росією. Зеленський нагадав, що Катар бере активну участь у процесах звільнення українських військовополонених та цивільних осіб, які утримуються у російських в'язницях.

Президент наголосив на необхідності жорсткої та чіткої реакції з боку міжнародної спільноти, насамперед Сполучених Штатів, на думку яких у Москві, за його словами, змушені прислухатися. Він зазначив, що Росія має отримувати однозначні сигнали про неприпустимість подібних дій та відчувати реальні наслідки щоразу, коли обирає шлях ескалації, вбивств та руйнування інфраструктури замість дипломатії.

Зеленський також заявив, що нинішній удар став черговим нагадуванням для партнерів України про критичну важливість систем протиповітряної оборони та необхідність їхнього постійного посилення.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару, основним напрямом якого стала Київська область та столиця. Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед них працівник швидкої допомоги. Десятки людей дістали поранення. Крім того, РФ застосувала балістичну ракету середньої дальності "Горішник" для удару по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області.

