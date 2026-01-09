logo

Такой шаг Путина могут не понять: чье посольство повредили россияне во время удара по Киеву
Такой шаг Путина могут не понять: чье посольство повредили россияне во время удара по Киеву

Атака произошла по государству, которое активно посредничает в освобождении украинских пленных из России

9 января 2026, 11:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Во время массированной воздушной атаки на Киев в ночь на 9 января российский ударный дрон повредил здание посольства Катара. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях, подчеркнув международный резонанс произошедшего.

По словам главы государства, в результате атаки пострадали не только гражданская инфраструктура и энергетические объекты столицы, но и дипломатическое представительство страны, которая играет важную роль в гуманитарном посредничестве между Украиной и Россией. Зеленский напомнил, что Катар активно участвует в процессах освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в российских тюрьмах.

Президент подчеркнул необходимость жесткой и четкой реакции со стороны международного сообщества, прежде всего Соединенных Штатов, к мнению которых в Москве, по его словам, вынуждены прислушиваться. Он отметил, что Россия должна получать однозначные сигналы о недопустимости подобных действий и ощущать реальные последствия каждый раз, когда выбирает путь эскалации, убийств и разрушения инфраструктуры вместо дипломатии.

Зеленский также заявил, что нынешний удар стал очередным напоминанием для партнеров Украины о критической важности систем противовоздушной обороны и необходимости их постоянного усиления.

Напомним, в ночь на 9 января Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар, основным направлением которого стала Киевская область и столица. По состоянию на утро известно о четырех погибших в Киеве, среди них — работник скорой помощи. Десятки людей получили ранения. Кроме того, РФ применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для удара по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Раде призвали Зеленского выполнить свое обещание: каким оружием пора ударить по РФ.




