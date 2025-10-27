Таких цифр ще не було: Зеленський розповів, яку суму щомісяця коштуватимуть РФ санкції США

Росія може втратити до 50% прибутків від нафти після введених Сполученими Штатами Америки санкцій. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "Axios" розповів президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави висловив думку, що розмова між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим "не була позитивною".

За словами Зеленського, це вже третій чи четвертий випадок, коли президент РФ Володимир Путін та його оточення публічно відкидають заяви Дональда Трампа.

"Те саме вони зробили після Аляски. Це вже втретє чи вчетверте, коли Путін і його оточення відкидають слова Трампа", — зазначив Володимир Зеленський.

Український лідер також зазначив, що Трамп "отримав дуже негативну реакцію" в Росії через нові санкції США, зокрема через різкі коментарі заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва і зростання "антиамериканської та антитрампівської риторики" в російських державних медіа.

Зеленський сказав, що Україна оцінює, що нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть скоротити експорт нафти на 50%, що становитиме до 5 мільярдів доларів на місяць втрачених доходів. Він також висловив сподівання, що за цими заходами пройдуть нові вторинні санкції та "паралельні кроки з боку Конгресу США".

Зазначимо, в ході цього інтерв'ю глава української держави Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи прийме мирний план, запропонований "Коаліцією рішучих", який буде готовий найближчими днями.



