Зеленский подтвердил, что план прекращения огня подготовят за 7-10 дней, но есть нюанс

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли примет мирный план, предложенный "Коалицией решительных", который будет готов в ближайшие дни. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер рассказал в интервью Axios.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Отмечается, что на прошлой неделе премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что "коалиция решительных" разработала для Украины мирный план до конца 2025 года.

"Мы вместе разработали конкретный план до конца года. В первую очередь мы будем делать все, чтобы российская нефть и газ были сняты с глобальных рынков. Мы поощряем всех ввести эти санкции, уменьшить зависимость", — подчеркнул глава британского правительства.

Тогда Владимир Зеленский заявил, что для победы над Путиным и завершения войны в Украине США и "коалиция решительных" должны действовать вместе.

По словам украинского президента, план должен быть коротким, без слишком многих деталей.

"Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней", — ответил украинский лидер.

Президент акцентировал, что скептически относится к тому, что Владимир Путин готов принять любой мирный план.

