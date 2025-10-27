Зеленський підтвердив, що план припинення вогню підготують за 7-10 днів, але є нюанс

Глава української держави Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи ухвалить мирний план, запропонований "Коаліцією рішучих", який буде готовий найближчими днями. Як повідомляє портал "Коментарі", про це український лідер розповів в інтерв'ю Axios.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зазначається, що минулого тижня прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що "коаліція рішучих" розробила для України мирний план до кінця 2025 року.

"Ми разом розробили конкретний план до кінця року. Насамперед ми робитимемо все, щоб російська нафта і газ були зняті з глобальних ринків. Ми заохочуємо всіх запровадити ці санкції, зменшити залежність", — наголосив глава британського уряду.

Тоді Володимир Зеленський заявив, що для перемоги над Путіним та завершення війни в Україні США та "коаліція рішучих" мають діяти разом.

За словами українського президента, план має бути коротким, без надто багатьох деталей.

"Кілька коротких пунктів. Наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили, що працюватимемо над цим протягом наступного тижня чи десяти днів", — відповів український лідер.

Президент наголосив, що скептично ставиться до того, що Володимир Путін готовий прийняти будь-який мирний план.

