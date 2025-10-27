logo

BTC/USD

115222

ETH/USD

4175.74

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Таких цифр еще не было: Зеленский рассказал, в какую сумму ежемесячно будут обходиться РФ санкции США
commentss НОВОСТИ Все новости

Таких цифр еще не было: Зеленский рассказал, в какую сумму ежемесячно будут обходиться РФ санкции США

Украина оценивает, что новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%

27 октября 2025, 14:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия может потерять до 50% доходов от нефти после введенных Соединенными Штатами Америки санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Axios" рассказал президент Владимир Зеленский.

Таких цифр еще не было: Зеленский рассказал, в какую сумму ежемесячно будут обходиться РФ санкции США

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства высказал мнение, что разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "не был позитивным". 

По словам Зеленского, это уже третий или четвертый случай, когда президент РФ Владимир Путин и его окружение публично отвергают заявления Дональда Трампа.

"То же самое они сделали после Аляски. Это уже третий или четвертый раз, когда Путин и его окружение отвергают слова Трампа", — отметил Владимир Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что Трамп "получил очень негативную реакцию" в России из-за новых санкций США, в частности из-за резких комментариев замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева и роста "антиамериканской и антитрамповской риторики" в российских государственных медиа.

Зеленский сказал, что Украина оценивает, что новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%, что составит до 5 миллиардов долларов в месяц потерянных доходов. Он также выразил надежду, что за этими мерами последуют новые вторичные санкции и "параллельные шаги со стороны Конгресса США".

Отметим, в ходе этого же интервью глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли примет мирный план, предложенный "Коалицией решительных", который будет готов в ближайшие дни.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/2025/10/27/zelensky-trump-russia-sanctions-tomahawk-missiles
Теги:

Новости

Все новости