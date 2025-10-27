Таких цифр еще не было: Зеленский рассказал, в какую сумму ежемесячно будут обходиться РФ санкции США

Россия может потерять до 50% доходов от нефти после введенных Соединенными Штатами Америки санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Axios" рассказал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства высказал мнение, что разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "не был позитивным".

По словам Зеленского, это уже третий или четвертый случай, когда президент РФ Владимир Путин и его окружение публично отвергают заявления Дональда Трампа.

"То же самое они сделали после Аляски. Это уже третий или четвертый раз, когда Путин и его окружение отвергают слова Трампа", — отметил Владимир Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что Трамп "получил очень негативную реакцию" в России из-за новых санкций США, в частности из-за резких комментариев замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева и роста "антиамериканской и антитрамповской риторики" в российских государственных медиа.

Зеленский сказал, что Украина оценивает, что новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%, что составит до 5 миллиардов долларов в месяц потерянных доходов. Он также выразил надежду, что за этими мерами последуют новые вторичные санкции и "параллельные шаги со стороны Конгресса США".

Отметим, в ходе этого же интервью глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли примет мирный план, предложенный "Коалицией решительных", который будет готов в ближайшие дни.



