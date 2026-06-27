logo_ukra

BTC/USD

60166

ETH/USD

1576.59

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Таке з Кримом раніше ніхто не міг собі навіть уявити: у США розповіли, до чого призвели удари ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Таке з Кримом раніше ніхто не міг собі навіть уявити: у США розповіли, до чого призвели удари ЗСУ

Окупаційна влада обмежує продаж бензину, відключає електроенергію, а Кримський міст працює з перебоями

27 червня 2026, 08:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські удари, що продовжуються, по військовій та енергетичній інфраструктурі окупованого Криму вже починають змінювати ситуацію на півострові. За даними Інституту вивчення війни (ISW), наслідки атак відчувають не лише російські військові, а й громадянське населення.

Таке з Кримом раніше ніхто не міг собі навіть уявити: у США розповіли, до чого призвели удари ЗСУ

Крим. Фото: із відкритих джерел

Призначений Росією глава Севастополя Михайло Развожаєв визнав, що влада змушена розподіляти запаси палива, що залишилися, між лікарнями, громадським транспортом та іншими критично важливими об'єктами. Продаж бензину населенню обіцяють відновити лише після накопичення необхідних резервів, причому придбати паливо можна буде лише за спеціальними QR-кодами.

Паралельно у Криму фіксуються перебої з електропостачанням та водопостачанням. Окупаційний оператор "Крименерго" пояснює тимчасові обмеження необхідністю запобігти перевантаженню енергосистеми після пошкоджень інфраструктури.

Додатковим ударом по логістиці стало тимчасове закриття Кримського мосту після чергової нічної атаки безпілотників. За інформацією місцевих ресурсів, рух було зупинено майже на шість годин.

На виїзді з півострова утворилися багатокілометрові черги. За даними телеграм-каналів, з боку Керчі зібралося близько 2450 автомобілів, тоді як з боку Тамані черг практично не спостерігалося.

Аналітики ISW вважають, що півострів залишають не лише російські туристи, а й представники окупаційних адміністрацій, військовослужбовці та співробітники силових структур. Якщо українська кампанія з завдання ударів продовжиться, ці процеси можуть призвести до довгострокових демографічних змін в окупованому Криму.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль програв ще одну битву: яким заявам так і не повірили у США.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-26-2026/
Теги:

Новини

Всі новини