Таке з Кримом раніше ніхто не міг собі навіть уявити: у США розповіли, до чого призвели удари ЗСУ

Українські удари, що продовжуються, по військовій та енергетичній інфраструктурі окупованого Криму вже починають змінювати ситуацію на півострові. За даними Інституту вивчення війни (ISW), наслідки атак відчувають не лише російські військові, а й громадянське населення.

Крим. Фото: із відкритих джерел

Призначений Росією глава Севастополя Михайло Развожаєв визнав, що влада змушена розподіляти запаси палива, що залишилися, між лікарнями, громадським транспортом та іншими критично важливими об'єктами. Продаж бензину населенню обіцяють відновити лише після накопичення необхідних резервів, причому придбати паливо можна буде лише за спеціальними QR-кодами.

Паралельно у Криму фіксуються перебої з електропостачанням та водопостачанням. Окупаційний оператор "Крименерго" пояснює тимчасові обмеження необхідністю запобігти перевантаженню енергосистеми після пошкоджень інфраструктури.

Додатковим ударом по логістиці стало тимчасове закриття Кримського мосту після чергової нічної атаки безпілотників. За інформацією місцевих ресурсів, рух було зупинено майже на шість годин.

На виїзді з півострова утворилися багатокілометрові черги. За даними телеграм-каналів, з боку Керчі зібралося близько 2450 автомобілів, тоді як з боку Тамані черг практично не спостерігалося.

Аналітики ISW вважають, що півострів залишають не лише російські туристи, а й представники окупаційних адміністрацій, військовослужбовці та співробітники силових структур. Якщо українська кампанія з завдання ударів продовжиться, ці процеси можуть призвести до довгострокових демографічних змін в окупованому Криму.

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