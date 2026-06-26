Российская кампания, направленная на создание впечатления о якобы неизбежном обвале украинской обороны, не достигла своей главной цели. В Институте изучения войны считают, что союзники Украины не подверглись информационному давлению Кремля, а наоборот, продолжают признавать эффективность действий украинских военных.

Кремль. Фото: из открытых источников

Основанием для такого заключения стали последние заявления президента США Дональда Трампа и замгоссекретаря США Джереми Левина. Американские чиновники подчеркнули, что именно у Украины сейчас есть преимущество на поле боя, несмотря на масштабные информационные кампании России.

Особое внимание Левин обратил на дальнобойные удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре. По его словам, такие атаки существенно повышают экономическую цену войны для Кремля и вынуждают российское командование перебрасывать ресурсы с фронта в защиту стратегических объектов.

Аналитики ISW отмечают, что Москва систематически преувеличивает собственные тактические успехи, распространяет ложные данные и использует информационные операции, чтобы убедить международное сообщество в неизбежности российской победы.

Впрочем, реальная ситуация на фронте свидетельствует о другом. Украинские силы продолжают успешно наносить удары по военным объектам и логистике РФ как на оккупированных территориях, так и в глубине России. Кроме того, отдельные тактические успехи ВСУ в течение зимы и весны 2026 подрывают российский нарратив о якобы безальтернативном развитии войны в пользу Кремля.

Читайте на портале "Комментарии" — Администрация США официально опровергла заявления Кремля о якобы достигнутых договоренностях о войне в Украине во время саммита на Аляске. Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что переговоры между Вашингтоном и Москвой завершились без каких-либо соглашений, а стороны только обменялись предложениями.



