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Кремль програв ще одну битву: яким заявам так і не повірили у США

В Інституті вивчення війни заявили, що російська інформаційна кампанія не змогла переконати Захід змусити Україну до поступок

26 червня 2026, 08:35
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Кравцев Сергей

Російська кампанія, спрямована на створення враження про нібито неминучий обвал української оборони, не досягла своєї головної мети. В Інституті вивчення війни вважають, що союзники України не піддалися інформаційному тиску Кремля, а навпаки продовжують визнавати ефективність дій українських військових.

Кремль програв ще одну битву: яким заявам так і не повірили у США

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Підставою для такого висновку стали останні заяви президента США Дональда Трампа та заступника держсекретаря США Джеремі Левіна. Американські посадовці наголосили, що саме Україна наразі має перевагу на полі бою, попри масштабні інформаційні кампанії Росії.

Окрему увагу Левін звернув на далекобійні удари України по російській нафтовій інфраструктурі. За його словами, такі атаки істотно підвищують економічну ціну війни для Кремля та змушують російське командування перекидати ресурси із фронту на захист стратегічних об'єктів.

Аналітики ISW зазначають, що Москва систематично перебільшує власні тактичні успіхи, поширює неправдиві дані та використовує інформаційні операції, аби переконати міжнародну спільноту в неминучості російської перемоги.

Втім, реальна ситуація на фронті свідчить про інше. Українські сили продовжують успішно завдавати ударів по військових об'єктах і логістиці РФ як на окупованих територіях, так і в глибині Росії. Крім того, окремі тактичні успіхи ЗСУ протягом зими та весни 2026 року підривають російський наратив про нібито безальтернативний розвиток війни на користь Кремля.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-25-2026/
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