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Такое с Крымом ранее никто не мог себе даже представить: в США рассказали, к чему привели удары ВСУ

Оккупационные власти ограничивают продажу бензина, отключают электроэнергию, а Крымский мост работает с перебоями

27 июня 2026, 08:40
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Кравцев Сергей

Продолжающиеся украинские удары по военной и энергетической инфраструктуре оккупированного Крыма уже начинают менять ситуацию на полуострове. По данным Института изучения войны (ISW), последствия атак ощущают не только российские военные, но и гражданское население.

Такое с Крымом ранее никто не мог себе даже представить: в США рассказали, к чему привели удары ВСУ

Крым. Фото: из открытых источников

Назначенный Россией глава Севастополя Михаил Развожаев признал, что власти вынуждены распределять оставшиеся запасы топлива между больницами, общественным транспортом и другими критически важными объектами. Продажу бензина населению обещают возобновить только после накопления необходимых резервов, причем приобрести топливо можно будет лишь по специальным QR-кодам.

Параллельно в Крыму фиксируются перебои с электроснабжением и водоснабжением. Оккупационный оператор "Крымэнерго" объясняет временные ограничения необходимостью предотвратить перегрузку энергосистемы после повреждений инфраструктуры.

Дополнительным ударом по логистике стало временное закрытие Крымского моста после очередной ночной атаки беспилотников. По информации местных ресурсов, движение было остановлено почти на шесть часов.

При этом на выезде с полуострова образовались многокилометровые очереди. По данным телеграм-каналов, со стороны Керчи скопилось около 2450 автомобилей, тогда как со стороны Тамани очередей практически не наблюдалось.

Аналитики ISW считают, что полуостров покидают не только российские туристы, но и представители оккупационных администраций, военнослужащие и сотрудники силовых структур. Если украинская кампания по нанесению ударов продолжится, эти процессы могут привести к долгосрочным демографическим изменениям в оккупированном Крыму.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-26-2026/
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