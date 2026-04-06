Так війну точно не виграють: Україну жорстко розкритикували за страшну помилку
Так війну точно не виграють: Україну жорстко розкритикували за страшну помилку

За словами Сергія Притули, стратегія ведення війни України на найближчі 2–3 роки ще не визначена і, можливо, перебуває на стадії розробки

6 квітня 2026, 16:15
Автор:
Клименко Елена

Громадський діяч і волонтер Сергій Притула заявляє, що чіткої стратегії ведення війни України на найближчі 2–3 роки наразі не існує. За його словами, країна можливо тільки починає її формувати.

Засновник власного благодійного фонду відзначив, що немає жодного офіційного документа чи публічної концепції, якою можна було б керуватися. Таку думку він висловив після численних бесід із командирами різних рівнів.

Під час особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у січні 2026 року, присвяченій волонтерським ініціативам, стратегія війни не обговорювалася. Притула зауважив, що навіть з урахуванням власного досвіду та спілкування з військовими він не може стовідсотково гарантувати наявність такої стратегії, проте його суб’єктивне враження – її просто не існує.

За словами Притули, інформація про стратегію часто не доходить до підрозділів. Командири малих груп не отримують повної картини, а коли підрозділ виростає у великий, ситуація не змінюється. Один із його співрозмовників зазначив, що лише після переходу на високий рівень командування зрозумів: відсутність інформації пов’язана не з розміром підрозділу, а з тим, що єдиної чіткої стратегії фактично немає.

В інтерв’ю Притула також розповів про гарячі теми, підняті під час розмови із Зеленським. Обговорювали стан справ у країні, повернення українців із-за кордону та інші проблемні питання, які іноді викликали емоційні реакції, включно з нецензурною лексикою.

Портал "Коментарі" вже писав, що взаємини України та США знову загострилися на тлі війни в Ірані та численних розбіжностей у зовнішньополітичних питаннях, повідомляє іспанське видання El Pais. Аналіз останніх заяв і дій обох сторін свідчить, що навіть після спроб нормалізації контактів після скандальної зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у лютому 2025 року, напруженість відновилася.

 



