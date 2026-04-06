Так війну точно не виграють: Україну жорстко розкритикували за страшну помилку

Громадський діяч і волонтер Сергій Притула заявляє, що чіткої стратегії ведення війни України на найближчі 2–3 роки наразі не існує. За його словами, країна можливо тільки починає її формувати.

Фото: з відкритих джерел

Засновник власного благодійного фонду відзначив, що немає жодного офіційного документа чи публічної концепції, якою можна було б керуватися. Таку думку він висловив після численних бесід із командирами різних рівнів.

Під час особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у січні 2026 року, присвяченій волонтерським ініціативам, стратегія війни не обговорювалася. Притула зауважив, що навіть з урахуванням власного досвіду та спілкування з військовими він не може стовідсотково гарантувати наявність такої стратегії, проте його суб’єктивне враження – її просто не існує.

За словами Притули, інформація про стратегію часто не доходить до підрозділів. Командири малих груп не отримують повної картини, а коли підрозділ виростає у великий, ситуація не змінюється. Один із його співрозмовників зазначив, що лише після переходу на високий рівень командування зрозумів: відсутність інформації пов’язана не з розміром підрозділу, а з тим, що єдиної чіткої стратегії фактично немає.

В інтерв’ю Притула також розповів про гарячі теми, підняті під час розмови із Зеленським. Обговорювали стан справ у країні, повернення українців із-за кордону та інші проблемні питання, які іноді викликали емоційні реакції, включно з нецензурною лексикою.

