Києву доведеться воювати без підтримки: на Заході повідомили про пекельний сценарій для України

Взаємини України та США знову загострилися на тлі війни в Ірані та численних розбіжностей у зовнішньополітичних питаннях, повідомляє іспанське видання El Pais. Аналіз останніх заяв і дій обох сторін свідчить, що навіть після спроб нормалізації контактів після скандальної зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у лютому 2025 року, напруженість відновилася.

За даними видання, нещодавній інцидент із заочною перепалкою між Зеленським та держсекретарем Марко Рубіо показав глибокі розбіжності у підходах. Український президент заявив, що США нібито пропонують Києву здати Донбас у обмін на гарантії безпеки, підкресливши, що це лише частина більш широкої проблеми. У відповідь Рубіо звинуватив Зеленського у недостовірній інформації.

Цей конфлікт є лише верхівкою айсберга ширшого спектру суперечок. Особливе невдоволення українців викликало рішення Трампа частково зняти санкції США з російської нафти через кризу в Ормузькій протоці. Зеленський розцінив це як пряме підживлення російської військової машини. Паралельно з цим іранська авантюра Трампа відволікає великі обсяги американської зброї, що може ускладнити підтримку України у війні.

Київ також роздратований демонстративною підтримкою угорського прем’єра Віктора Орбана з боку США. Орбан, який є головним союзником Москви всередині ЄС і НАТО, активно створює перешкоди для України та просуває інтереси РФ.

Українські джерела повідомляють, що через відсутність прогресу у мирних переговорах із Росією Київ готується до тривалої війни ще на два-три роки. У плани входить навіть можливість повної втрати підтримки США, що змушує Україну шукати альтернативні стратегії забезпечення обороноздатності.

