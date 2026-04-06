Киеву придется воевать без поддержки: на Западе сообщили об адском сценарии для Украины

Отношения Украины и США вновь обострились на фоне войны в Иране и многочисленных разногласий по внешнеполитическим вопросам, сообщает испанское издание El Pais. Анализ последних заявлений и действий обеих сторон свидетельствует, что даже после попыток нормализации контактов после скандальной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в феврале 2025 года напряженность возобновилась.

Фото: из открытых источников

По данным издания, недавний инцидент с заочной перепалкой между Зеленским и госсекретарем Марко Рубио показал глубокие разногласия в подходах. Украинский президент заявил, что США предлагают Киеву сдать Донбасс в обмен на гарантии безопасности, подчеркнув, что это лишь часть более широкой проблемы. В ответ Рубио обвинил Зеленского в недостоверной информации.

Этот конфликт является лишь верхушкой айсберга более широкого спектра споров. Особое недовольство украинцев вызвало решение Трампа частично снять санкции США с российской нефти из-за кризиса в Ормузском проливе. Зеленский расценил это как прямую подпитку российской военной машины. Параллельно с этим иранская авантюра Трампа отвлекает большие объемы американского оружия, что может осложнить поддержку Украины в войне.

Киев также раздражен демонстративной поддержкой венгерского премьера Виктора Орбана со стороны США. Орбан, являющийся главным союзником Москвы внутри ЕС и НАТО, активно создает препятствия для Украины и продвигает интересы РФ.

Украинские источники сообщают, что из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах с Россией Киев готовится к длительной войне еще на два-три года. В планы входит даже возможность полной потери поддержки США, что вынуждает Украину искать альтернативные стратегии обеспечения обороноспособности.

Портал "Комментарии" уже писал, что пока мир сосредотачивает внимание на напряжении между США и Ираном и возможном энергетическом кризисе, в Средиземном и Черном морях разворачивается менее заметный, но стратегически важный фронт. Речь идет о новом этапе морской борьбы Украины против российского "теневого флота".