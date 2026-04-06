Путін проти цього безсилий: Україна знайшла найкращий спосіб остаточно вдарити по РФ

Поки світ зосереджує увагу на напруженні між США та Іраном і можливій енергетичній кризі, у Середземному та Чорному морях розгортається менш помітний, але стратегічно важливий фронт. Йдеться про новий етап морської боротьби України проти російського "тіньового флоту", пише Haaretz.

Близько десяти днів тому в Чорному морі постраждав танкер Altura, пов’язаний із російською прихованою логістикою. Судно під прапором Сьєрра-Леоне йшло з Новоросійська до Стамбула зі 140 тисячами тонн нафти, коли його атакував, ймовірно, безпілотний надводний апарат. Раніше у Середземному морі біля Мальти було уражено інший танкер – Arctic Metagaz. Москва стверджує, що дрон був запущений із Лівії, тоді як Київ офіційно не коментував інцидент.

Вибух спричинив масштабну пожежу, проте екіпаж врятували. Водночас у регіоні зростає занепокоєння через екологічні ризики, оскільки вантаж нафти створює загрозу катастрофи.

Автор публікації зазначає, що атака в Середземному морі, за тисячі кілометрів від українського фронту, демонструє зміну характеру війни. Використання безпілотних технологій розмиває традиційні межі бойових дій, включно з морськими операціями.

Україна вже показала ефективність такої стратегії у Чорному морі. Попри значні втрати флоту на початку вторгнення, Київ зміг переломити ситуацію завдяки безпілотним системам, знищивши частину Чорноморського флоту РФ, включно з флагманами та підводними човнами.

Велику роль відіграє "тіньовий флот" – сотні танкерів із непрозорою структурою власності, які обходять санкції та продовжують експорт нафти. Ці судна часто вимикають транспондери та здійснюють перевантаження пального в морі.

