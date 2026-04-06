Потужні прильоти по РФ дратують партнерів: експерт шокував несподіваною вимогою до Києва

Україні варто не звертати уваги на прохання деяких партнерів щодо утримання від ударів по російській нафтопереробній галузі. Про це заявив ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" та директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в ефірі Radio NV.

За його словами, удари по "нєфтянці" Росії є одним із найважливіших стратегічних кроків у війні, адже вже виведено з ладу близько 40% потужностей цієї галузі. Дикий наголошує, що саме такі дії наближають перемогу України. Водночас деякі західні партнери ставляться до цього байдуже, бо їх цікавить не перемога України, а власні політичні та економічні інтереси: вони хочуть, щоб "Путін не виграв, але й Україна не перемогла".

Він пояснив, що для таких держав більш актуальними є внутрішні дестабілізаційні процеси, які виникають через зростання цін на паливо. При цьому, за словами Дикого, Україні не слід відповідати за їхні економічні проблеми. Водночас стратегічна мета ударів по нафтовій інфраструктурі – не дати Росії підсилити свої можливості та уникнути повторення авантюр, які могли б загострити конфлікт.

Дикий також підкреслив значення ударів по російському оборонному виробництву. Він пояснив, що воно надзвичайно велике і важко повністю знищити за рік, тому українські сили концентруються на критичних об’єктах, які не дублюються. Виведення з ладу одного заводу здатне паралізувати весь виробничий цикл. Зокрема, зараз йдеться про ланцюжки виробництва твердого ракетного палива – критичного компонента для запуску ракет.

"Без запасів твердого ракетного палива Росія дуже швидко опиниться у складному становищі, навіть за наявності підтримки від Китаю чи Ірану, бо у цих країн своя стратегія і вони не зацікавлені у перемозі РФ", – зазначив Дикий.

Він додав, що нині російські ракети практично відразу запускаються після виробництва, що підкреслює нагальність руйнування ключових виробничих ланцюгів.

