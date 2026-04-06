Путін незабаром втратить можливість дошкуляти українцям обстрілами: розкрито сенсаційне рішення

Нова система ефективно діє за будь-якої погоди, вдень і вночі, а також вирізняється відносно низькою вартістю пострілу

6 квітня 2026, 13:25
Клименко Елена

Оборонні сили України отримають від Швеції сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2, що посилять захист від російських дронів-ударників "Шахед" та інших повітряних загроз, повідомляє Міністерство оборони України. Загальна сума, виділена на закупівлю цих комплексів, складає 400 мільйонів євро — це майже третина нового пакета військової допомоги Швеції Україні обсягом 1,2 мільярда євро, оголошеного у лютому 2026 року.

Tridon MK2 — це мобільна система ППО середньої дальності, презентована у 2024 році, здатна ефективно працювати вдень і вночі за будь-яких погодних умов. Однією з ключових переваг комплексу є відносно низька вартість пострілу, що дозволяє оптимізувати витрати боєприпасів у бою.

Система обладнана 40-мм автоматичною гарматою Bofors 40 Mk4, яка може уражати цілі на відстані до 12 км та вести стрільбу зі швидкістю до 300 пострілів на хвилину. При цьому є можливість зменшити темп до 200 пострілів за хвилину, щоб адаптувати комплекс до конкретних тактичних завдань і економити боєприпаси.

Гармата використовує боєприпаси з програмованим підривом, які вибухають безпосередньо перед ціллю, створюючи хмару осколків. Це значно підвищує ефективність протидії дронам та крилатим ракетам.

Комплекс можна розміщувати на гусеничних броньованих всюдиходах BvS 10 або вантажівках Scania, завдяки електроприводам його легко інтегрувати з різними платформами, на відміну від систем з гідравлічним приводом.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія опинилася у складному становищі після втрати доступу до системи Starlink, що фактично відкинуло її можливості зв’язку на фронті більш ніж на рік назад. Про це розповів ветеран російсько-української війни та директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в ефірі Radio NV.



Джерело: https://mod.gov.ua/news/shvecziya-peredast-ukrayini-hajtek-vinishhuvachi-shahediv-shho-vidomo-pro-tridon-mk2
