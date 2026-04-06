Путин вскоре потеряет возможность донимать украинцев обстрелы: раскрыто сенсационное решение
Путин вскоре потеряет возможность донимать украинцев обстрелы: раскрыто сенсационное решение

Новая система эффективно действует в любую погоду, днем и ночью, а также отличается относительно низкой стоимостью выстрела

6 апреля 2026, 13:25
Клименко Елена

Оборонные силы Украины получат от Швеции современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2, которые усилит защиту от российских дронов-ударников "Шахед" и других воздушных угроз, сообщает Министерство обороны Украины. Общая сумма, выделенная на закупку этих комплексов, составляет 400 миллионов евро — почти треть нового пакета военной помощи Швеции Украине объемом 1,2 миллиарда евро, объявленного в феврале 2026 года.

Путин вскоре потеряет возможность донимать украинцев обстрелы: раскрыто сенсационное решение

Tridon MK2 – это мобильная система ПВО средней дальности, представленная в 2024 году, способная эффективно работать днем и ночью при любых погодных условиях. Одним из ключевых преимуществ комплекса является относительно низкая стоимость выстрела, что позволяет оптимизировать расход боеприпасов в бою.

Система оборудована 40-мм автоматической пушкой Bofors 40 Mk4, которая может поражать цели на расстоянии до 12 км и вести стрельбу со скоростью до 300 выстрелов в минуту. При этом есть возможность снизить темп до 200 выстрелов в минуту, чтобы адаптировать комплекс к конкретным тактическим задачам и экономить боеприпасы.

Пушка использует боеприпасы с программируемым подрывом, которые взрываются непосредственно перед целью, создавая облако осколков. Это значительно повышает эффективность противодействия дронам и крылатым ракетам.

Комплекс можно размещать на гусеничных бронированных вездеходах BvS 10 или грузовиках Scania, благодаря электроприводам его легко интегрировать с разными платформами, в отличие от систем с гидравлическим приводом.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия оказалась в сложном положении после потери доступа к системе Starlink, что фактически отвергло ее возможности связи на фронте более года назад. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mod.gov.ua/news/shvecziya-peredast-ukrayini-hajtek-vinishhuvachi-shahediv-shho-vidomo-pro-tridon-mk2
