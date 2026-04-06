Мощные прилеты по РФ раздражают партнеров: эксперт шокировал неожиданным требованием к Киеву

Украине следует не обращать внимания на просьбы некоторых партнеров по воздержанию от ударов по российской нефтеперерабатывающей отрасли. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

По его словам, удары по "нефтянке" России являются одним из важнейших стратегических шагов в войне, ведь уже выведены из строя около 40% мощностей этой отрасли. Дикий отмечает, что именно такие действия приближают победу Украины. В то же время, некоторые западные партнеры относятся к этому безразлично, потому что их интересует не победа Украины, а собственные политические и экономические интересы: они хотят, чтобы "Путин не выиграл, но и Украина не победила".

Он пояснил, что для таких государств более актуальны внутренние дестабилизационные процессы, возникающие из-за роста цен на топливо. При этом, по словам Дикого, Украине не следует отвечать за их экономические проблемы. В то же время, стратегическая цель ударов по нефтяной инфраструктуре – не дать России усилить свои возможности и избежать повторения авантюр, которые могли бы обострить конфликт.

Дикий также подчеркнул значение ударов по российскому оборонному производству. Он пояснил, что оно чрезвычайно велико и трудно полностью уничтожить за год, поэтому украинские силы концентрируются на не дублируемых критических объектах. Вывод из строя одного завода способен парализовать весь производственный цикл. В частности, сейчас речь идет о цепочках производства твердого ракетного топлива – критического компонента для запуска ракет.

"Без запасов твердого ракетного топлива Россия очень быстро окажется в сложном положении, даже при наличии поддержки от Китая или Ирана, потому что у этих стран своя стратегия и они не заинтересованы в победе РФ", – отметил Дикий.

Он добавил, что сейчас российские ракеты практически сразу запускаются после производства, что подчеркивает неотложность разрушения ключевых производственных цепей.

