Пока мир сосредотачивается на напряжении между США и Ираном и возможном энергетическом кризисе, в Средиземном и Черном морях разворачивается менее заметный, но стратегически важный фронт. Речь идет о новом этапе морской борьбы Украины против российского "теневого флота", пишет Haaretz.

Около десяти дней назад в Черном море пострадал танкер Altura, связанный с русской скрытой логистикой. Судно под флагом Сьерра-Леоне уходило из Новороссийска в Стамбул со 140 тысячами тонн нефти, когда его атаковал, вероятно, беспилотный надводный аппарат. Ранее в Средиземном море у Мальты был поражен другой танкер – Arctic Metagaz. Москва утверждает, что дрон был запущен из Ливии, в то время как Киев официально не комментировал инцидент.

Взрыв вызвал масштабный пожар, однако экипаж спасли. В то же время в регионе растет беспокойство из-за экологических рисков, поскольку груз нефти создает угрозу катастрофы.

Автор публикации отмечает, что атака в Средиземном море, в тысячах километров от украинского фронта, демонстрирует изменение характера войны. Использование беспилотных технологий размывает традиционные границы боевых действий, включая морские операции.

Украина уже показала эффективность такой стратегии в Черном море. Несмотря на значительные потери флота в начале вторжения, Киев смог переломить ситуацию благодаря беспилотным системам, уничтожив часть Черноморского флота РФ, включая флагманы и подводные лодки.

Большую роль играет "теневой флот" – сотни танкеров с непрозрачной структурой собственности, которые обходят санкции и продолжают экспорт нефти. Эти суда часто отключают транспондеры и осуществляют перегрузку горючего в море.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украине следует не обращать внимания на просьбы некоторых партнеров по воздержанию от ударов по российской нефтеперерабатывающей отрасли. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.