Так войну точно не выиграют: Украину жестко раскритиковали за страшную ошибку

Общественный деятель и волонтер Сергей Притула заявляет, что четкой стратегии ведения войны Украины на ближайшие 2-3 года пока не существует. По его словам, страна, возможно, только начинает ее формировать.

Учредитель собственного благотворительного фонда отметил , что нет ни одного официального документа или публичной концепции, которой можно было бы руководствоваться. Такое мнение он высказал после многочисленных бесед с командирами разных уровней.

Во время личной встречи с президентом Владимиром Зеленским в январе 2026 г., посвященной волонтерским инициативам, стратегия войны не обсуждалась. Притула отметил, что даже с учетом собственного опыта и общения с военными он не может полностью гарантировать наличие такой стратегии, однако его субъективное впечатление – ее просто не существует.

По словам Притулы, информация о стратегии часто не доходит до подразделений. Командиры малых групп не получают полной картины, а когда подразделение растет в большой, ситуация не меняется. Один из его собеседников отметил, что только после перехода на высокий уровень командования понял, что отсутствие информации связано не с размером подразделения, а с тем, что единой четкой стратегии фактически нет.

В интервью Притула также рассказал о горячих темах, поднятых во время разговора с Зеленским. Обсуждали положение дел в стране, возвращение украинцев из-за границы и другие проблемные вопросы, иногда вызывавшие эмоциональные реакции, включая нецензурную лексику.

