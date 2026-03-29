«Так ми просто загинемо»: Безугла шокувала різкою заявою

Ткачова Марія
Народна депутатка Мар’яна Безугла виступила з різкою заявою щодо внутрішніх проблем українського суспільства та армії, наголосивши на необхідності системних змін.
Безугла про медійних військових
За її словами, однією з ключових проблем є відчуття "обраності" у частини громадян, які вважають своє життя та добробут важливішими за інших.
"Деякі люди вважають, що вони настільки особливіші, що їхнє життя має більшу цінність, ніж у громадянина поруч", — зазначила вона.
На думку Безуглої, такі прояви непотизму, зверхності та корупції підривають довіру всередині країни та демотивують людей.
Вона підкреслює, що це має прямі наслідки: частина громадян втрачає віру, намагається уникнути служби, дає хабарі або залишає країну.
Окремо депутатка звернула увагу на проблеми у військовій системі, заявивши про необхідність аудиту.
"Не менше сотні тисяч людей просто сидять і отримують зарплату, поки інші тримаються на передовій", — наголосила вона.
Безугла також розкритикувала окремих публічних осіб, які, за її словами, говорять про війну, не маючи реального досвіду перебування у зоні бойових дій.
Вона зазначила, що сама регулярно відвідує найнебезпечніші ділянки фронту, щоб розуміти реальну ситуацію.
У своїй заяві депутатка закликала до справедливості та глибоких змін у системі управління.
Зокрема, вона висловила думку, що Міністерство оборони має стати рушієм реформ, а також заявила про необхідність відставки головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський.
На її переконання, без вирішення системних проблем — корупції, непотизму та некомпетентності — Україна ризикує втратити стійкість у довгостроковій перспективі.