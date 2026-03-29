Общество Война с Россией «Да мы просто погибнем»: Безуглая шокировала резким заявлением
«Да мы просто погибнем»: Безуглая шокировала резким заявлением

Марьяна Безугла выступила с резкой критикой внутренних проблем в государстве и армии, заявив о необходимости изменений и ответственности

29 марта 2026, 20:47
Ткачова Марія

Народная депутат Марьяна Безугла выступила с резким заявлением относительно внутренних проблем украинского общества и армии, отметив необходимость системных изменений.

Безуглая о медийных военных

По ее словам, одной из ключевых проблем является чувство "избранности" у части граждан, которые считают свою жизнь и благополучие важнее других.

"Некоторые люди считают, что они настолько особенные, что их жизнь имеет большую ценность, чем рядом у гражданина", — отметила она.

По мнению Безуглой, такие проявления непотизма, пренебрежения и коррупции подрывают доверие внутри страны и демотивируют людей.

Она подчеркивает, что это имеет прямые последствия: часть граждан теряет веру, пытается уйти от службы, дает взятки или покидает страну.

Отдельно депутат обратила внимание на проблемы в военной системе, заявив о необходимости аудита.

"Не менее сотни тысяч людей просто сидят и получают зарплату, пока другие держатся на передовой", — подчеркнула она.

Безуглая также раскритиковала отдельных публичных лиц, которые, по ее словам, говорят о войне, не имея реального опыта пребывания в зоне боевых действий.

Она отметила, что сама регулярно посещает самые опасные участки фронта, чтобы понимать реальную ситуацию.

В своем заявлении депутат призвала к справедливости и глубоким изменениям в системе управления.

В частности, она выразила мнение, что Министерство обороны должно стать двигателем реформ, а также заявила о необходимости отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского .

По ее убеждению, без решения системных проблем коррупции, непотизма и некомпетентности Украина рискует потерять устойчивость в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Осман" заявил об ухудшении ситуации в Краматорске, где, по его словам, ежедневно растет количество разрушений.



Источник: https://t.me/marybezuhla/6224
