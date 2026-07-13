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Так далі війна продовжуватись не може: Париж готує Україні жорсткі умови

На зустрічі «Коаліції охочих» західні лідери мають намір обговорити Patriot, SAMP-T, санкції проти РФ та спільне виробництво озброєнь

13 липня 2026, 09:50
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Кравцев Сергей

Західні союзники мають намір домагатися від України серйозніших зобов'язань у сфері протиповітряної оборони під час зустрічі в Парижі, яка відбудеться у понеділок. Про це повідомляє Reuters.

Так далі війна продовжуватись не може: Париж готує Україні жорсткі умови

ППО України. Фото: з відкритих джерел

У французькій столиці до президента України Володимира Зеленського приєднаються 25 лідерів країн "Коаліції охочих". Переговори стануть частиною зусиль щодо вироблення спільної позиції, яку союзники зможуть надати Росії, а також обговорення гарантій безпеки для можливої мирної угоди.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що російські балістичні ракети продовжують цілеспрямовано вражати цивільні райони, а червень став одним із найкривавіших місяців з початку повномасштабної війни.

Головною темою зустрічі стане співпраця у сфері протиракетної оборони. Серед заходів, що обговорюються, — закупка додаткових американських перехоплювачів Patriot, прискорення розгортання франко-італійської системи SAMP-T, а також пошук альтернативних рішень, які могли б розроблятися спільно європейською та українською оборонними галузями.

За даними Reuters, одним із варіантів, що розглядаються, є створення нової системи, яка доповнювала б Patriot і SAMP-T, при цьому Україна могла б отримати значну роль у її виробництві.

Крім того, Європейський Союз планує ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії. Президент Франції Еммануель Макрон також анонсував низку заяв, які можуть стосуватися спільного виробництва озброєнь та проведення спільних військових навчань.

Макрон наголосив, що концепція майбутніх багатонаціональних сил в Україні включає сухопутний, повітряний, морський компоненти та підготовку особового складу, проте не йдеться про проведення навчань безпосередньо на території України.

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Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/allies-muster-more-air-defence-aid-ukraine-battlefield-momentum-shifts-2026-07-13/
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