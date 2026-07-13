Война будет продолжаться, нужны люди на фронт: Кремль выставил бизнесу в РФ жесткое условие

Российские региональные власти продолжают усиливать давление на бизнес, добиваясь выполнения планов по набору контрактников для войны против Украины. Как сообщает телеканал "Дождь", предприятиям предлагают два варианта: отправить своих сотрудников на военную службу или заплатить за "подбор кандидатов".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Журналисты ознакомились с документом под названием "План отбора кандидатов на службу по контракту в 2026 году", подготовленным для Муйского района Бурятии. В нем содержится информация о количестве работников на каждом предприятии, числе мужчин в возрасте от 20 до 60 лет, а также о том, сколько человек компания обязана обеспечить для заключения военных контрактов.

По словам источника, знакомого с работой региональных администраций, аналогичная система действует не только в Бурятии, но и в других субъектах РФ. Сначала муниципалитеты получают целевые показатели от региональных штабов, после чего распределяют их между предприятиями.

Для компаний, которые не готовы отпускать сотрудников на фронт, предусмотрен альтернативный механизм. Им предлагают заключить договор с фирмой, занимающейся поиском кандидатов для службы по контракту. В Муйском районе стоимость такой услуги составляет около 100 тысяч рублей, однако предприниматели из других регионов утверждают, что в 2025 году цена выросла уже до 450 тысяч рублей за одного человека.

Под действие подобных требований попали и бюджетные учреждения. Так, районной больнице предписано обеспечить двух контрактников, несмотря на существующий дефицит медицинских работников.

По словам предпринимателей, первые требования предоставить сотрудников появились еще в 2024 году. Тем, кто отказывался выполнять такие планы, якобы угрожали проверками, а позже появилась и схема фактического "выкупа" через обязательную оплату услуг по поиску добровольцев.

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