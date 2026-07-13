Війна продовжуватиметься, потрібні люди на фронт: Кремль виставив бізнесу в РФ жорстку умову

Російська регіональна влада продовжує посилювати тиск на бізнес, домагаючись виконання планів щодо набору контрактників для війни проти України. Як повідомляє телеканал "Дощ", підприємствам пропонують два варіанти: відправити своїх співробітників на військову службу або заплатити за "підбір кандидатів".

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Журналісти ознайомилися із документом під назвою "План відбору кандидатів на службу за контрактом у 2026 році", підготовленим для Муйського району Бурятії. У ньому міститься інформація про кількість працівників кожному підприємстві, числі чоловіків віком від 20 до 60 років, і навіть у тому, скільки людина компанія зобов'язана забезпечити укладання військових контрактів.

За словами джерела, знайомого з роботою регіональних адміністрацій, аналогічна система діє у Бурятії, а й у інших суб'єктах РФ. Спочатку муніципалітети одержують цільові показники від регіональних штабів, після чого розподіляють їх між підприємствами.

Для компаній, які не готові відпускати працівників на фронт, передбачено альтернативний механізм. Їм пропонують укласти договір із фірмою, яка займається пошуком кандидатів для служби за контрактом. У Муйському районі вартість такої послуги становить близько 100 тисяч рублів, проте підприємці з інших регіонів стверджують, що у 2025 році ціна зросла вже до 450 тисяч рублів за одну особу.

Під дію таких вимог потрапили й бюджетні установи. Так, районній лікарні наказано забезпечити двох контрактників, незважаючи на існуючий дефіцит медичних працівників.

За словами підприємців, перші вимоги надати співробітників з'явилися ще 2024 року. Тим, хто відмовлявся виконувати такі плани, нібито загрожували перевірками, а пізніше з'явилася і схема фактичного "викупу" через обов'язкову оплату послуг із пошуку добровольців.

Читайте також на порталі "Коментарі" — москвичі в паніці від сильних вибухів: що сталося цієї ночі у столиці РФ.



