Так дальше война продолжаться не может: Париж готовит Украине жесткие условия

Западные союзники намерены добиваться от Украины более серьезных обязательств в сфере противовоздушной обороны во время встречи в Париже, которая состоится в понедельник. Об этом сообщает Reuters.

ПВО Украины. Фото: из открытых источников

Во французской столице к президенту Украины Владимиру Зеленскому присоединятся 25 лидеров стран "Коалиции желающих". Переговоры станут частью усилий по выработке общей позиции, которую союзники смогут представить России, а также обсуждения гарантий безопасности для возможного мирного соглашения.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что российские баллистические ракеты продолжают целенаправленно поражать гражданские районы, а июнь стал одним из самых кровавых месяцев с начала полномасштабной войны.

Главной темой встречи станет сотрудничество в сфере противоракетной обороны. Среди обсуждаемых мер – закупка дополнительных американских перехватчиков Patriot, ускорение развертывания франко-итальянской системы SAMP-T, а также поиск альтернативных решений, которые могли бы разрабатываться совместно европейской и украинской оборонными отраслями.

По данным Reuters, одним из рассматриваемых вариантов является создание новой системы, которая дополняла бы Patriot и SAMP-T, при этом Украина могла бы получить значительную роль в ее производстве.

Кроме того, Европейский Союз планирует принять 21-й пакет санкций против России. Президент Франции Эммануэль Макрон также анонсировал ряд заявлений, которые могут касаться совместного производства вооружений и проведения совместных военных учений.

Макрон подчеркнул, что концепция будущих многонациональных сил в Украине включает сухопутный, воздушный, морской компоненты и подготовку личного состава, однако речь не идет о проведении учений непосредственно на территории Украины.

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