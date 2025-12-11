«Так, але ні»: ексміністр пояснив відповідь Зеленського на вимогу Трампа щодо виборів

Провести вибори в Україні під обстрілами не можливо. Однак, президент Володимир Зеленський не хоче відкрито сваритися з Дональдом Трампом, тому відповідає просто: вибори — тільки коли ви гарантуєте безпеку, а це означає після припинення вогню і досягненню миру.

Тимофій Милованов. Фото: з відкритих джерел

Таку відповідь ексміністр економіки України та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов називає "так, але ні". Про це він сказав у коментарі CNN.

За його словами, саме російський диктатор Путін називає Зеленського нелегітимним. Тепер цю тезу за ним повторює Трамп та вимагає проведення виборів під час війни.

"Трамп і путін можуть сподіватися на "зручнішого" президента України після виборів в Україні. Але цього не буде. кремль може мріяти про "троянського кандидата", який буде "нейтральним", а насправді проросійським. Грузинський сценарії. Але цього не станеться, це фантазія", — зазначив Милованов.

На його думку, навіть якщо Зеленський програє вибори під час війни чи після неї, курс України не зміниться. Однак, ексміністр не вважає перемогу Зеленського гарантованою.

Експерт також зазначив, що США зараз тиснуть на Україну значно сильніше, ніж на Росію.

"Хоча санкції вже кусають росію. Але кремль ще не міняє свій план і погляди. Головне питання: чи зможе Зеленський упакувати угоду так, щоб усі сторони проковтнули її — з правильними комами і формулюваннями в інтересах України", — додав Милованов.

Як повідомляв портал "Коментарі", російський лідер Володимир Путін провів нараду з військовими, на якій розповів про начебто значні успіхи армії РФ у війні проти України. Диктатор сказав, що збройні сили Російської Федерації продовжують виконання завдань “СВО” та “впевнено просуваються по всьому фронту”. Путін наказав командувачам "продовжити виконання завдань у суворій відповідності з задумом спеціальної військової операції".