logo_ukra

BTC/USD

90624

ETH/USD

3198.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Так, але ні»: ексміністр пояснив відповідь Зеленського на вимогу Трампа щодо виборів
commentss НОВИНИ Всі новини

«Так, але ні»: ексміністр пояснив відповідь Зеленського на вимогу Трампа щодо виборів

Тимофій Милованов вважає, що виборів під обстрілами бути не може

11 грудня 2025, 18:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Провести вибори в Україні під обстрілами не можливо. Однак, президент Володимир Зеленський не хоче відкрито сваритися з Дональдом Трампом, тому відповідає просто: вибори — тільки коли ви гарантуєте безпеку, а це означає після припинення вогню і досягненню миру.

«Так, але ні»: ексміністр пояснив відповідь Зеленського на вимогу Трампа щодо виборів

Тимофій Милованов. Фото: з відкритих джерел

Таку відповідь ексміністр економіки України та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов називає "так, але ні". Про це він сказав у коментарі CNN. 

За його словами, саме російський диктатор Путін називає Зеленського нелегітимним. Тепер цю тезу за ним повторює Трамп та вимагає проведення виборів під час війни.

"Трамп і путін можуть сподіватися на "зручнішого" президента України після виборів в Україні. Але цього не буде. кремль може мріяти про "троянського кандидата", який буде "нейтральним", а насправді проросійським. Грузинський сценарії. Але цього не станеться, це фантазія", — зазначив Милованов.

На його думку, навіть якщо Зеленський програє вибори під час війни чи після неї, курс України не зміниться. Однак, ексміністр не вважає перемогу Зеленського гарантованою.

Експерт також зазначив, що США зараз тиснуть на Україну значно сильніше, ніж на Росію. 

"Хоча санкції вже кусають росію. Але кремль ще не міняє свій план і погляди. Головне питання: чи зможе Зеленський упакувати угоду так, щоб усі сторони проковтнули її — з правильними комами і формулюваннями в інтересах України", — додав Милованов.

Як повідомляв портал "Коментарі", російський лідер Володимир Путін провів нараду з військовими, на якій розповів про начебто значні успіхи армії РФ у війні проти України. Диктатор сказав, що збройні сили Російської Федерації продовжують виконання завдань “СВО” та “впевнено просуваються по всьому фронту”. Путін наказав командувачам "продовжити виконання завдань у суворій відповідності з задумом спеціальної військової операції". 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004775745586
Теги:

Новини

Всі новини