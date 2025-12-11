«Да, но нет»: эксминистр объяснил ответ Зеленского по требованию Трампа по выборам

Провести выборы в Украине под обстрелами невозможно. Однако президент Владимир Зеленский не хочет открыто ссориться с Дональдом Трампом, поэтому отвечает просто: выборы только когда вы гарантируете безопасность, а это значит после прекращения огня и достижения мира.

Тимофей Милованов. Фото: из открытых источников

Такой ответ эксминистр экономики Украины и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов называет "да, но нет". Об этом он сказал в комментарии CNN.

По его словам, именно российский диктатор Путин называет Зеленского нелегитимным. Теперь этот тезис за ним повторяет Трамп и требует проведения выборов во время войны.

"Трамп и пути могут надеяться на более "удобного" президента Украины после выборов в Украине. Но этого не будет. кремль может мечтать о "троянском кандидате", который будет "нейтральным", а на самом деле пророссийским. Грузинский сценарий. Но этого не произойдет, это фантазия", – отметил Милованов.

По его мнению, даже если Зеленский проиграет выборы во время войны или после нее, курс Украины не изменится. Однако эксминистр не считает победу Зеленского гарантированной.

Эксперт также отметил, что США сейчас давят на Украину гораздо сильнее, чем на Россию.

"Хотя санкции уже кусают россию. Но кремль еще не меняет свой план и взоры. Главный вопрос: сможет ли Зеленский упаковать соглашение так, чтобы все стороны проглотили его – с правильными запятыми и формулировками в интересах Украины", — добавил Милованов.

Как сообщал портал "Комментарии", российский лидер Владимир Путин провел совещание с военными, на котором рассказал о якобы значительных успехах армии РФ в войне против Украины. Диктатор сказал, что вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач СВО и уверенно продвигаются по всему фронту. Путин приказал командующим "продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции".