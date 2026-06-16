Кулуарна дипломатія завжди супроводжує великі конфлікти. Поки офіційні заяви лідерів залишаються безкомпромісними, за лаштунками світової політики триває пошук точок дотику. Уже відомо про деякі раніше приховані зустрічі щодо пошуку варіантів завершення війни в Україні. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, коли та про що можуть домовитися сторони за версією ШІ.

Переговори. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найближчими місяцями сторони навряд чи укладуть повноцінну мирну угоду. Занадто великими залишаються розбіжності щодо територій, гарантій безпеки та політичних умов завершення війни. Водночас ймовірність локальних домовленостей поступово зростає. Найреалістичнішим сценарієм виглядає поетапний процес: спочатку часткове або тимчасове припинення вогню, розширення гуманітарних домовленостей та нові обміни полоненими. Якщо міжнародні посередники збережуть активну роль, а військова ситуація не зазнає різких змін, серйозні переговори щодо довгострокового врегулювання можуть перейти у практичну площину наприкінці 2026 року. Однак швидкого завершення війни наразі очікувати не варто.

Чат-бот Gemini припускає, що реальне вікно для досягнення конкретних домовленостей відкриється ближче до кінця 2026 року. Сторони можуть прийти до угоди про тривале перемир'я за корейським сценарієм. Це означатиме заморожування бойових дій по поточній лінії зіткнення без офіційного підписання масштабного мирного договору. Україна отримає чіткі безпекові гарантії або статус асоційованого члена західних інституцій, тоді як Росія зосередиться на утриманні окупованого. Повного миру це не принесе, але зупинить гарячу фазу війни.

Чат-бот Grok зазначає, що реальний прорив можливий наприкінці 2026 чи у 2027 році, коли виснаження ресурсів змусить сторони шукати вихід. Ймовірний сценарій включає замороження конфлікту вздовж лінії зіткнення з частковими поступками по територіях (наприклад, особливий статус для окремих районів Донбасу), міжнародні гарантії безпеки для України без повного членства в НАТО на першому етапі та поступове зняття частини санкцій. Це не буде повним миром, а радше перемир’ям, яке дозволить відновити економіку та уникнути ескалації.

Успіх залежить від тиску Заходу та готовності лідерів до непопулярних рішень. Україна має шанс зберегти суверенітет і шлях до Європи, якщо не піде на надмірні територіальні втрати. Росія, своєю чергою, може отримати перепочинок, але ціною довгострокової ізоляції. Загалом, переговори триватимуть довго, бо ставки надто високі.

Висновок чат-ботів загалом зводиться до того, що швидкого завершення війни найближчим часом очікувати не варто. Найімовірнішим сценарієм вони називають не повноцінний мирний договір, а поступовий перехід до локальних домовленостей, гуманітарних угод і можливого тривалого перемир’я. Усі три системи сходяться на думці, що реальні переговори про майбутню архітектуру безпеки можуть активізуватися наприкінці 2026 року або у 2027 році. Водночас ключовими перешкодами залишаються питання територій, гарантій безпеки та політичних умов врегулювання. Отже, за оцінками штучного інтелекту, найближча перспектива — це пошук компромісів для зниження інтенсивності бойових дій, а не досягнення остаточного миру.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи є таємна домовленість між Зеленським та Путіним.



