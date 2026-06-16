Кулуарная дипломатия всегда сопутствует большим конфликтам. Пока официальные заявления лидеров остаются бескомпромиссными, за кулисами мировой политики идет поиск точек соприкосновения. Уже известно о некоторых ранее скрытых встречах по поиску вариантов завершения войны в Украине. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, когда и о чем могут договориться стороны по версии ИИ.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в ближайшие месяцы стороны вряд ли заключат полноценное мирное соглашение. Слишком велики остаются разногласия относительно территорий, гарантий безопасности и политических условий завершения войны. В то же время, вероятность локальных договоренностей постепенно растет. Реалистичным сценарием выглядит поэтапный процесс: сначала частичное или временное прекращение огня, расширение гуманитарных договоренностей и новые обмены пленными. Если международные посредники сохранят активную роль, а военная ситуация не претерпит резкие изменения, серьезные переговоры по долгосрочному урегулированию могут перейти в практическую плоскость в конце 2026 года. Однако скорого завершения войны ожидать не стоит.

Чат-бот Gemini предполагает, что реальное окно для достижения конкретных договоренностей откроется ближе к концу 2026 года. Стороны могут прийти к соглашению о длительном перемирии по корейскому сценарию. Это означает замораживание боевых действий по текущей линии столкновения без официального подписания масштабного мирного договора. Украина получит четкие гарантии безопасности или статус ассоциированного члена западных институтов, тогда как Россия сосредоточится на содержании оккупированного. Полного мира это не принесет, но остановит горячую фазу войны.

Чат-бот Grok отмечает, что реальный прорыв возможен в конце 2026 или 2027 году, когда истощение ресурсов заставит стороны искать выход. Вероятный сценарий включает в себя заморозку конфликта вдоль линии столкновения с частичными уступками по территориям (например, особый статус для отдельных районов Донбасса), международные гарантии безопасности для Украины без полного членства в НАТО на первом этапе и постепенное снятие части санкций. Это не будет полным миром, а скорее перемирием, которое позволит восстановить экономику и избежать эскалации.

Успех зависит от давления Запада и готовности лидеров к непопулярным решениям. У Украины есть шанс сохранить суверенитет и путь в Европу, если не пойдет на чрезмерные территориальные потери. Россия, в свою очередь, может получить передышку, но ценой долгосрочной изоляции. В общем, переговоры будут продолжаться долго, потому что ставки слишком высоки.

Вывод чат-ботов в целом сводится к тому, что скорого завершения войны в ближайшее время ждать не стоит. Наиболее вероятным сценарием они называют не полноценный мирный договор, а постепенный переход к локальным договоренностям, гуманитарным соглашениям и возможному продолжительному перемирию. Все три системы сходятся во мнении, что реальные переговоры о будущей архитектуре безопасности могут активизироваться в конце 2026 или в 2027 году. В то же время, ключевыми препятствиями остаются вопросы территорий, гарантий безопасности и политических условий урегулирования. Итак, по оценкам искусственного интеллекта, ближайшая перспектива – это поиск компромиссов для снижения интенсивности боевых действий, а не достижения окончательного мира.

Напомним: портал "Комментарии" писал, есть ли тайная договоренность между Зеленским и Путиным.



