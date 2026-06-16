Таємні переговори України та РФ: що в Раді розповіли про роль Арахамії

Зустріч президента України Володимира Зеленського з російським олігархом Романом Абрамовичем широко обговорювалася і політиками, і суспільством. Повідомлялося, що нібито на зустрічі був присутній і голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. До того ж нібито він під час цієї зустрічі спілкувався телефоном з лідером РФ Володимиром Путіним.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход розповіла про роль Арахамії в переговорному процесі.

“Був дуже такий актуальний сценарій розвитку подій ще на початку цього року, коли Сполучені Штати Америки допускали можливість якби прибрати від підписантів Володимира Зеленського для того, щоб все-таки угода склалася. І тоді в той сценарій входило те, що буде заміна спікера і в.о. спікера буде підписувати там певні угоди, на які підуть обидві сторони”, — нагадала політик.

Цього не відбулося, пояснила вона, хоча саме Арахамія розглядався як один із претендентів на в.о. спікера для підписання мирної угоди.

“От тому я думаю, що він там не випадковий. Це перше. А по-друге, якщо він дозволяє собі вести такі переговори і після того, що сталося, він продовжує обіймати свою посаду, він нормально себе почуває. То можна констатувати факт, що хтось йому дозволив вести ці перемовини і хтось йому, якщо не дав доручення, то надав право і повноваження на те, щоби зустрічатися і говорити з Абрамовичем і з Путіним”, — зауважила народна депутатка.

За її словами, це міг зробити тільки президент. Інакше Арахамії загрожувало б покарання за держзраду.

“А зважаючи на те, що нічого не відбулося і він себе далі нормально почуває, значить, це все було погоджено. І цей весь сценарій, в тому числі і витоки, які відбулися, вони були прямо погоджені і передбачені”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відомо про тривожне попередження, яке Зеленському передали з Кремля.



