Тайные переговоры Украины и РФ: что в Раде рассказали о роли Арахамии

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским олигархом Романом Абрамовичем широко обсуждалась и политиками и обществом. Сообщалось, что якобы на встрече присутствовал и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. К тому же он во время этой встречи общался по телефону с лидером РФ Владимиром Путиным.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход рассказала о роли Арахамии в переговорном процессе.

"Был очень столь актуален сценарий развития событий еще в начале этого года, когда Соединенные Штаты Америки допускали возможность если бы убрать от подписантов Владимира Зеленского для того, чтобы все-таки соглашение сложилось. И тогда в тот сценарий входило то, что будет замена спикера и и.о. спикера будет подписывать там определенные соглашения, на которые пойдут обе стороны”, – напомнила политик.

Этого не произошло, объяснила она, хотя именно Арахамия рассматривался как один из претендентов на и.о. спикера для заключения мирного соглашения.

"Вот поэтому я думаю, что он там не случаен. Это первое. А во-вторых, если он позволяет себе вести такие переговоры и после того, что произошло, он продолжает занимать свою должность, он нормально себя чувствует. То можно констатировать факт, что кто-то ему разрешил вести эти переговоры и кто-то ему, если не дал поручения, то предоставил право и полномочия на то, чтобы встречаться и говорить с Абрамовичем и с Путиным”, — отметила народная депутат.

По ее словам, это мог сделать только президент. Иначе Арахамии угрожало бы наказание за госизмену.

"А ввиду того, что ничего не произошло и он себя дальше нормально чувствует, значит, это все было согласовано. И этот весь сценарий, в том числе и состоявшиеся сливы они были прямо согласованы и предусмотрены", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно о тревожном предупреждении, которое Зеленскому передали из Кремля.



