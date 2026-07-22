Таємні переговори РФ і ФРН у Баку: у МЗС України розкрили правду про зустріч

Міністерство закордонних справ України прокоментувало інформацію про неофіційну зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії, яка відбулася в Баку. У Києві наголосили, що такі контакти не мають жодного впливу на реальний мирний процес і не проводяться за участю чи з дозволу української сторони.

Георгій Тихий. Фото: МЗС України

Речник МЗС Георгій Тихий заявив журналістам, що Україна не уповноважувала жодного з учасників переговорів у Баку представляти її інтереси.

"Зустріч настільки ж таємна, наскільки неважлива. Якісь люди, чиї імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля", — сказав Тихий.

Про переговори повідомив президент Азербайджану, зазначивши, що вони відбулися в Баку 12–14 липня. Згодом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заперечив будь-яку причетність уряду ФРН до цієї зустрічі.

За даними ЗМІ, до німецької делегації увійшли колишній керівник відомства федерального канцлера за часів Ангели Меркель Рональд Пофалла та ексочільник федеральної землі Бранденбург Маттіас Платцек. Росію представляли голова Ради президента РФ з розвитку громадянського суспільства Валерій Фадєєв і колишній віцепрем’єр Віктор Зубков, який нині очолює раду директорів "Газпрому".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі зробили цинічну заяву про мирні переговори з Україною.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський назвав нове місце для можливої зустрічі з Путіним.