Тайные переговоры РФ и ФРГ в Баку: в МИД Украины раскрыли правду о встрече

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало состоявшуюся в Баку информацию о неофициальной встрече бывших высокопоставленных чиновников Германии и России. В Киеве подчеркнули, что такие контакты не оказывают никакого влияния на реальный мирный процесс и не проводятся с участием или с разрешения украинской стороны.

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Спикер МИД Георгий Тихий заявил журналистам, что Украина не уполномочивала ни одного из участников переговоров в Баку представлять ее интересы.

"Встреча столь же тайна, насколько неважна. Какие-то люди, чьи имена уже практически не гуглятся, встречаются и о чем-то говорят. Украинская сторона никого из них ни на что не уполномочивала. Значение таких встреч для реального мирного процесса близко к нулю", — сказал Тихий.

О переговорах сообщил президент Азербайджана, отметив, что они прошли в Баку 12-14 июля. Канцлер Германии Фридрих Мерц отрицал всякую причастность правительства ФРГ к этой встрече.

По данным СМИ, в немецкую делегацию вошли бывший руководитель ведомства федерального канцлера во времена Ангелы Меркель Рональд Пофалла и экс-глава федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек. Россию представляли председатель Совета президента РФ по развитию гражданского общества Валерий Фадеев и бывший вице-премьер Виктор Зубков, ныне возглавляющий совет директоров "Газпрома".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали циничное заявление о мирных переговорах с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал новое место для возможной встречи с Путиным.