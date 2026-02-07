logo_ukra

Таємні домовленості за спиною Києва: Зеленський розповів, як Путін намагається купити Трампа

Президент повідомив про спроби Москви відновити економічну співпрацю з Вашингтоном і застеріг від рішень щодо України без України

7 лютого 2026, 13:54
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається укласти зі Сполученими Штатами двосторонню угоду про відновлення економічного співробітництва. Водночас не виключено, що в межах таких контактів можуть обговорюватися й питання, які безпосередньо стосуються України. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, Київ не має повної інформації щодо всіх економічних або бізнесових домовленостей між Москвою та Вашингтоном, однак окремі сигнали надходять як з відкритих джерел, так і від розвідки. Зокрема, президент згадав так званий "пакет Дмитрієва", який російська сторона демонструвала у США.

"Мені показувала розвідка так званий пакет Дмитрієва, який він показував у Сполучених Штатах. Там обсяг близько 12 трильйонів доларів. Це нібито пакет економічного співробітництва між Америкою та Росією", — зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що доводиться чути про ймовірність підписання або обговорення подібних двосторонніх документів між США та РФ. При цьому, за його словами, існують сигнали, що в межах таких контактів можуть підніматися й теми, пов’язані з Україною.

Йдеться, зокрема, про питання українського суверенітету та безпеки. Зеленський підкреслив, що Україна категорично не прийматиме жодних рішень або домовленостей про себе, ухвалених без її участі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сполучені Штати пропонують сторонам завершити війну Росії проти України до початку літа і можуть чинити дипломатичний тиск відповідно до цього графіку. Про це глава української держави Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами.




