Тайные договоренности за спиной Киева: Зеленский рассказал, как Путин пытается купить Трампа
Тайные договоренности за спиной Киева: Зеленский рассказал, как Путин пытается купить Трампа

Президент сообщил о попытках Москвы возобновить экономическое сотрудничество с Вашингтоном и предостерег от решений по Украине без Украины

7 февраля 2026, 13:54
Автор:
Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается заключить с США двустороннее соглашение о возобновлении экономического сотрудничества. В то же время, не исключено, что в рамках таких контактов могут обсуждаться и вопросы, непосредственно касающиеся Украины. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

Тайные договоренности за спиной Киева: Зеленский рассказал, как Путин пытается купить Трампа

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, Киев не располагает полной информацией о всех экономических или бизнес-договорах между Москвой и Вашингтоном, однако отдельные сигналы поступают как из открытых источников, так и от разведки. В частности, президент упомянул так называемый пакет Дмитриева, который российская сторона демонстрировала в США.

Мне показывала разведка так называемый пакет Дмитриева, который он показывал в Соединенных Штатах. Там объем около 12 триллионов долларов. Это вроде бы пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что приходится слышать о вероятности подписания или обсуждения подобных двусторонних документов между США и РФ. При этом, по его словам, есть сигналы, что в рамках таких контактов могут подниматься и темы, связанные с Украиной.

Речь идет, в частности, о вопросах украинского суверенитета и безопасности. Зеленский подчеркнул, что Украина не будет категорически принимать никаких решений или договоренностей о себе, принятых без ее участия.

Читайте на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить войну России против Украины к началу лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком. Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.




