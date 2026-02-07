Тайные договоренности за спиной Киева: Зеленский рассказал, как Путин пытается купить Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается заключить с США двустороннее соглашение о возобновлении экономического сотрудничества. В то же время, не исключено, что в рамках таких контактов могут обсуждаться и вопросы, непосредственно касающиеся Украины. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, Киев не располагает полной информацией о всех экономических или бизнес-договорах между Москвой и Вашингтоном, однако отдельные сигналы поступают как из открытых источников, так и от разведки. В частности, президент упомянул так называемый пакет Дмитриева, который российская сторона демонстрировала в США.

Мне показывала разведка так называемый пакет Дмитриева, который он показывал в Соединенных Штатах. Там объем около 12 триллионов долларов. Это вроде бы пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что приходится слышать о вероятности подписания или обсуждения подобных двусторонних документов между США и РФ. При этом, по его словам, есть сигналы, что в рамках таких контактов могут подниматься и темы, связанные с Украиной.

Речь идет, в частности, о вопросах украинского суверенитета и безопасности. Зеленский подчеркнул, что Украина не будет категорически принимать никаких решений или договоренностей о себе, принятых без ее участия.

