Таємні домовленості з РФ: які кардинальні зміни можливі вже восени

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Кречмаровская Наталия
В Україні знову заговорили про можливість проведення виборів під час війни. В Раді повідомити про обговорення навіть екстравагантних ідей, як то проведення виборів у парламенті.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович розповів про ризики, до яких призведе проведення виборів в Україні. За його словами, з’явилися чутки про можливе одночасне проведення виборів в Росії та Україні.
Однак, як пояснив експерт, в РФ вибори до парламенту проводяться в один тур, а в Україні потрібно проводити спочатку президентські вибори.
За його словами, виникають і певні ризики, якщо проводити президентські вибори.
За його словами, згодом може з’ясуватися, що в цій ідеї є трохи американського сліду, адже на початку другої каденції Дональда Трампа частина представників нинішньої адміністрації президента США наголошувала на необхідності проведення виборів в Україні.
Зараз, зазначив експерт, ці розмови про вибори збігаються з можливістю відновлення переговорів — ймовірно, щоб і вибори провести, і переговори якось вивести на фінішну пряму. За його словами, ця ідея не дуже позитивна для України. Хоча, уточнив, що ще коли керівником Офісу президента був Андрій Єрмак, обговорювали ідею проведення швидких виборів під час дії воєнного стану, щоб гарантовано забезпечити перемогу діючого президента.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли Путін наважиться вдарити ядеркою по Україні.