Таємні домовленості з РФ: які кардинальні зміни можливі вже восени

В Україні знову заговорили про можливість проведення виборів під час війни. В Раді повідомити про обговорення навіть екстравагантних ідей, як то проведення виборів у парламенті.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович розповів про ризики, до яких призведе проведення виборів в Україні. За його словами, з’явилися чутки про можливе одночасне проведення виборів в Росії та Україні.

“А потім за результатами цих виборів, оскільки вже буде певне неформальне перемир'я, як мінімум тилове, вийти на якісь там перемовини”, — зазначив Рейтерович.

Однак, як пояснив експерт, в РФ вибори до парламенту проводяться в один тур, а в Україні потрібно проводити спочатку президентські вибори.

“По-перше, треба розуміти, що це заборонено Конституцією України і законами України. І ніякі вибори швидко так провести просто неможливо. По-друге, в Україні в першу чергу треба проводити, очевидно, вибори президента. Саме з приводу цих виборів є певні моменти в Конституції і формально їх можна проводити навіть під час війни. Треба тільки внести зміни в закони, не в Конституцію”, — пояснив експерт.

За його словами, виникають і певні ризики, якщо проводити президентські вибори.

“Парламентські в РФ — в один тур, президентські в Україні — у два тури. Уявіть, наприклад, що після першого туру Зеленський, умовно кажучи, не виграє або навіть виграє, але знову починаються бойові дії. І що тоді робити? У якій ситуації опиниться Україна, як все це буде завершуватися і до чого це взагалі може призвести”, — зауважив експерт.

За його словами, згодом може з’ясуватися, що в цій ідеї є трохи американського сліду, адже на початку другої каденції Дональда Трампа частина представників нинішньої адміністрації президента США наголошувала на необхідності проведення виборів в Україні.

Зараз, зазначив експерт, ці розмови про вибори збігаються з можливістю відновлення переговорів — ймовірно, щоб і вибори провести, і переговори якось вивести на фінішну пряму. За його словами, ця ідея не дуже позитивна для України. Хоча, уточнив, що ще коли керівником Офісу президента був Андрій Єрмак, обговорювали ідею проведення швидких виборів під час дії воєнного стану, щоб гарантовано забезпечити перемогу діючого президента.

“Активізація цих розмов зараз більше йде на руку Російській Федерації, тому що це породжує непотрібні дискусії всередині країни. У нинішній ситуації це точно не на часі, оскільки Україна має ініціативу на фронті і бажано цю ініціативу зберегти і все робити для того, щоб ця ініціатива за нами надалі і залишалася”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли Путін наважиться вдарити ядеркою по Україні.



