Тайные договоренности с РФ: какие кардинальные изменения возможны уже осенью

В Украине снова заговорили о возможности проведения выборов во время войны. В Раде сообщить об обсуждении даже экстравагантных идей, как проведение выборов в парламенте.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассказал о рисках, к которым приведет выборы в Украине. По его словам, появились слухи о возможном одновременном проведении выборов в России и Украине.

"А потом по результатам этих выборов, поскольку уже будет определенное неформальное перемирие, как минимум тыловое, выйти на какие-то переговоры", — отметил Рейтерович.

Однако, как пояснил эксперт, в РФ выборы в парламент проводятся в один тур, а в Украине нужно проводить сначала президентские выборы.

"Во-первых, надо понимать, что это запрещено Конституцией Украины и законами Украины. И никакие выборы быстро так провести просто невозможно. Во-вторых, в Украине, в первую очередь, нужно проводить, очевидно, выборы президента. Именно по этим выборам есть определенные моменты в Конституции и формально их можно проводить даже во время войны. Надо только внести изменения в законы, не в Конституцию", – объяснил эксперт.

По его словам, возникают и некоторые риски, если проводить президентские выборы.

"Парламентские в РФ – в один тур, президентские в Украине – в два тура. Представьте, например, что после первого тура Зеленский, условно говоря, не выиграет или даже выиграет, но снова начинаются боевые действия. И что тогда делать? В какой ситуации окажется Украина, как все это будет завершаться и к чему это вообще может привести", — отметил эксперт.

По его словам, впоследствии может выясниться, что в этой идее есть несколько американского следа, ведь в начале второй каденции Дональда Трампа часть представителей нынешней администрации президента США отмечала необходимость проведения выборов в Украине.

Сейчас, отметил эксперт, эти разговоры о выборах совпадают с возможностью возобновления переговоров – вероятно, чтобы и выборы провести, и переговоры как-то вывести на финишную прямую. По его словам, эта идея не очень позитивна для Украины. Хотя, уточнил, что еще когда руководителем Офиса президента был Андрей Ермак, обсуждали идею проведения скорых выборов во время действия военного положения, чтобы гарантированно обеспечить победу действующего президента.

"Активизация этих разговоров сейчас больше идет на руку Российской Федерации, потому что это порождает ненужные дискуссии внутри страны. В нынешней ситуации это точно не время, поскольку Украина имеет инициативу на фронте и желательно эту инициативу сохранить и все делать для того, чтобы эта инициатива за нами в дальнейшем и оставалась", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда Путин решится ударить ядеркой по Украине.



