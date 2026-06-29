Тайные договоренности с РФ: какие кардинальные изменения возможны уже осенью

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Кречмаровская Наталия
В Украине снова заговорили о возможности проведения выборов во время войны. В Раде сообщить об обсуждении даже экстравагантных идей, как проведение выборов в парламенте.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассказал о рисках, к которым приведет выборы в Украине. По его словам, появились слухи о возможном одновременном проведении выборов в России и Украине.
Однако, как пояснил эксперт, в РФ выборы в парламент проводятся в один тур, а в Украине нужно проводить сначала президентские выборы.
По его словам, возникают и некоторые риски, если проводить президентские выборы.
По его словам, впоследствии может выясниться, что в этой идее есть несколько американского следа, ведь в начале второй каденции Дональда Трампа часть представителей нынешней администрации президента США отмечала необходимость проведения выборов в Украине.
Сейчас, отметил эксперт, эти разговоры о выборах совпадают с возможностью возобновления переговоров – вероятно, чтобы и выборы провести, и переговоры как-то вывести на финишную прямую. По его словам, эта идея не очень позитивна для Украины. Хотя, уточнил, что еще когда руководителем Офиса президента был Андрей Ермак, обсуждали идею проведения скорых выборов во время действия военного положения, чтобы гарантированно обеспечить победу действующего президента.
Напомним: портал "Комментарии" писал, когда Путин решится ударить ядеркой по Украине.