"Табуни" Шахедів нещадно гатять по Україні: РФ підняла в повітря Ту-95

З ранку 1 травня в кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через атаки з боку російської армії. За інформацією Повітряних сил України та моніторингових каналів, ворог запустив безпілотники з різних напрямків, що створило серйозну загрозу для безпеки.

Вранці військові повідомили про безпілотники, що рухаються на територію України. Одним із напрямків став район Тьоткіно в Росії, звідки дрони направлялися в бік Сумської області. Також спостерігалася активність безпілотників у акваторії Чорного моря. Окрім цього, з'явилася інформація про десятки безпілотних літальних апаратів, що рухаються в різних напрямках України, зокрема в Сумську, Чернігівську, Київську та Полтавську області.

На момент 11:20 було зафіксовано, що мінімум 30 "Шахедів" рухаються на західну частину України, а ще близько 60 БПЛА перебувають у повітряному просторі в межах зазначених областей. У Київській області повідомляється про значну кількість безпілотників на сході та півдні, які рухаються до столиці. Проте на той момент у Києві тривогу не оголошували. Водночас, у Київській обласній військовій адміністрації підтвердили, що сили ППО працюють над знищенням цілей.

О 11:50 Наталія Заболотна, начальниця Вінницької ОВА, повідомила про атаку на Вінниччину, де російські дрони завдали удару по кількох населених пунктах. Через кілька хвилин, о 11:53, Повітряні сили України підтвердили, що групи безпілотників прямують у напрямку Вінниці, оминаючи Кагарлик та Білу Церкву.

Водночас моніторингові канали попереджають, що Росія направила у небо стратегічні бомбардувальники, які, ймовірно, запускають до 20 крилатих ракет. Тому, за словами військових, слід бути готовими до подальших ударів і триматися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

